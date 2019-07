Zürich (www.fondscheck.de) - Die Zürcher Kantonalbank und die GAM Holding AG geben heute eine Transaktion in ihren Asset-Management-Einheiten bekannt, so die Zürcher Kantonalbank in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Dabei übernimmt die Zürcher Kantonalbank von GAM Investment Management (Switzerland) AG die Anlageverwaltung und die Vermarktung von vier Schweizer Edelmetallfonds mit Vermögenswerten von CHF 1,8 Mrd. Ebenfalls in diesem Rahmen übernommen werden die GAM Geldmarktfonds mit Vermögenswerten von CHF 0,4 Mrd. von GAM (Luxembourg) S.A. Der Kaufpreis beträgt CHF 14 Mio., was 0,6 Prozent der übernommenen Vermögenswerte entspricht. Im Zuge der Transaktion wechseln keine Mitarbeitenden von GAM zur Zürcher Kantonalbank. Vorbehaltlich der Zustimmung der zuständigen Behörden wird die Transaktion voraussichtlich im dritten Quartal 2019 abgeschlossen werden. ...

