Stockholm (www.fondscheck.de) - Ab heute verbraucht die Menschheit für den Rest des Jahres Ressourcen, die eigentlich für das kommende Jahr vorgesehen sind, so die Experten von Nordea Asset Management"Das ist alles andere als nachhaltig", sage Henning Padberg, Co-Portfoliomanager des Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund (ISIN LU0348927251/ WKN A0NEG6). Der gestrige "Earth Overshoot Day" markiere jenen Tag im Jahr, an dem, gerechnet ab Jahresbeginn, die Ressourcen verbraucht seien, die die Erde innerhalb eines Jahres regenerieren und nachhaltig zur Verfügung stellen könne. Zudem steige der Verbrauch von natürlichen Ressourcen jährlich an. Entsprechend finde der "Earth Overshoot Day" jedes Jahr etwas früher im Kalenderjahr statt. Aus Sicht Padbergs sei es deshalb höchste Zeit, umzudenken - gerade auch aufseiten der Investoren. ...

