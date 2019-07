Projektpartner ABB liefert ein Update zu dem EU-Projekt ASSURED zur Entwicklung neuer Schnellladelösungen für E-Fahrzeuge: In der nächsten Phase des Projekts steht die Interoperabilität für E-Busse und E-Lkw im Fokus. Im Zeitraum 2020-2021 soll die Interoperabilität von Ladegeräten und Fahrzeugen in der Praxis in drei europäischen Städten (Göteborg, Barcelona und Osnabrück) demonstriert werden. Neben ...

