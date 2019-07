Seit mehr als fünf Jahren kooperieren Hanshin Labelling mit Sitz in Südkorea und Herma in Filderstadt bei effizienten Etikettierlösungen für südkoreanische Kunden. Und feiern nun 1.000 integrierte und verkaufte Herma-Etikettierer in Südkorea.Die Zusammenarbeit mit dem größten Anbieter kompletter Etikettieranlagen Südkoreas startete 2014. "Qualität, Zuverlässigkeit und Geschwindigkeit der Herma-Etikettierer sind für unsere Kunden extrem wichtig. Seit Beginn der Zusammenarbeit verzeichnen wir eine steigende Nachfrage nach unseren Produkten. So haben wir seitdem mehr als 1.000 Etikettierer vom Typ ...

