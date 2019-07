(shareribs.com) London 30.07.2019 - Brent- und WTI-Rohöl bewegen sich am Dienstag leicht nach oben. Dabei bleibt WTI-Rohöl unter der Marke von 58 USD. Die Marktteilnehmer warten den morgigen Leitzinsentscheid der US-Notenbank ab. Am Mittwoch wird die erste Zinssenkung in den USA seit 2008 erwartet. Anders als damals soll diesmal nicht eine Rezession abgewendet, sondern das Wirtschaftswachstum stabilisiert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...