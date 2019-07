Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Swiss Re von 115 auf 112 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Farooq Hanif reduzierte vor den Halbjahreszahlen des Versicherers seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie deutlich. Dies geht aus einer am Dienstag vorliegenden Studie hervor. Als einen der Gründe nannte er mögliche höhere Verluste durch den Taifun "Jebi"./ajx/stw Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2019 / 05:06 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: CH0126881561