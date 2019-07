Philion SE: Bekanntmachung gemäß §§40 Abs. 1 S. 1, 43 Abs. 2 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung DGAP Stimmrechtsmitteilung: Philion SE Philion SE: Bekanntmachung gemäß §§40 Abs. 1 S. 1, 43 Abs. 2 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung 30.07.2019 / 13:21 Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Bekanntmachung gemäß §§40 Abs. 1 S. 1, 43 Abs. 2 WpHG Mitteilung über Inhaber wesentlicher Beteiligungen Mit Stimmrechtsmitteilung vom 17. Juni 2019 wurde uns mitgeteilt, dass die Ilion Holding GmbH und die von ihr kontrollierte aptus 1206. GmbH am 11. Juni 2019 die Meldeschwelle von 50 % überschritten und an diesem Tag 50,68 % (1.0013.675 Stimmrechte) mittelbar bzw. unmittelbar hielten. Unter Bezugnahme auf diese Schwellenüberschreitung hat uns die Ilion Holding GmbH am 10. Juli 2019 hinsichtlich der mit dem Erwerb der Stimmrechte verfolgten Ziele gemäß § 43 Abs. 1, S. 1, S. 3 WpHG folgendes mitgeteilt: (1) Der Erwerb von Stimmrechten an der Philion SE dient primär der Umsetzung langfristiger strategischer Ziele. (2) Es besteht derzeit keine Absicht seitens der Ilion Holding GmbH, innerhalb der nächsten zwölf Monate weitere Stimmrechte der Philion SE durch Erwerb oder auf sonstige Weise zu erlangen, bei sich ergebenden Opportunitäten ist dies jedoch nicht ausgeschlossen. Die entsprechende Entscheidung wird auf Grundlage einer Einzelfallbetrachtung gefällt werden. (3) Die Ilion Holding GmbH strebt derzeit keine Änderung der Besetzung von Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsorganen der Philion SE an. (4) Die Ilion Holding GmbH unterstützt die Pläne der Philion SE zum Ausbau der Geschäftstätigkeit und zur Durchführung von Kapitalmaßnahmen bei passendem Marktfeld auch kurzfristig. Die Ilion Holding GmbH strebt daneben keine wesentliche Änderung der Kapitalstruktur der Philion SE, insbesondere im Hinblick auf das Verhältnis von Eigen- und Fremdfinanzierung sowie im Hinblick auf die Dividendenpolitik an. (5) Eine Beteiligung in Höhe von 51,31 % war bereits vor der Notierungsaufnahme im regulierten Markt vorhanden. Nach einem Absinken auf 39,14 % erfolgte die nunmehr vollzogene Aufstockung unter Verwendung von 100 % Eigenkapital. Berlin, 30. Juli 2019 Philion SE 30.07.2019 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Philion SE Wallstr. 15 a 10179 Berlin Deutschland Internet: www.philion.de Ende der Mitteilung DGAP News-Service 848847 30.07.2019 ISIN DE000A1X3WF3 AXC0168 2019-07-30/13:21