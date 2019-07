Bayerische Börse AG: SpVgg Unterhaching: Zweite deutsche Fußballaktie an der Börse! DGAP-News: Bayerische Börse AG / Schlagwort(e): Sonstiges Bayerische Börse AG: SpVgg Unterhaching: Zweite deutsche Fußballaktie an der Börse! 30.07.2019 / 13:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Pressemitteilung München, den 30. Juli 2019 SpVgg Unterhaching: Zweite deutsche Fußballaktie an der Börse! Handelsstart an der Börse München in m:access Seit heute wird die Aktie der Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA (ISIN DE000A2TR919) an der Börse München gehandelt. Der erste Kurs lag bei 8,30 Euro und damit über dem Emissionspreis von 8,10 Euro. Die Emission mit mehr als 1.150 Orders unterschiedlichster Stückzahl beweist das große Interesse, das die zweite deutsche Fußball-Aktie bei den Anlegern erfahren hat. "Wir freuen uns über den Börsengang von Unterhaching und die große Medienaufmerksamkeit. Für die laufende Saison auf dem Rasen und auf dem Börsenparkett wünschen wir der Spielvereinigung jetzt viel Erfolg", so Dr. Marc Feiler, Geschäftsführer der Börse München. "Mit den von der Spielvereinigung propagierten Werten wie Begeisterungsfähigkeit, Bodenständigkeit, Zusammenhalt und Realitätssinn können wir uns gut identifizieren", so Feiler weiter. "Die Aktie wird in unserem Mittelstandssegment m:access gelistet. Wir freuen uns über den Mut der Spielvereinigung, einen neuen Weg zu gehen und begleiten diesen gerne", ergänzt Feiler. "Unser Ziel, die Aktie der Spielvereinigung Unterhaching möglichst breit zu streuen, haben wir mit dem Börsengang voll und ganz erreicht. Wir sind sehr zuversichtlich, in den nächsten Monaten auch noch die restlichen Aktien aus unserer Kapitalerhöhung vollständig zu platzieren. Aber schon jetzt haben wir ein positives Eigenkapital, sind schuldenfrei und können aus einer gesicherten Position heraus agieren. Damit können wir uns nun voll auf unser Ziel, den mittelfristigen Aufstieg in die 2. Bundesliga, fokussieren", erklärt Manfred Schwabl, Geschäftsführer der GmbH & Co. KGaA zum Börsengang. Über die Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA In der Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA ist die Profi-Mannschaft bis hin zur U16 gebündelt. Zu den größten sportlichen Erfolgen des im Jahr 1925 gegründeten Traditionsvereins aus der Münchner Vorstadt gehörten der Aufstieg in die 1. Bundesliga 1999 und Platz 10 in der folgenden Spielzeit. Außerdem wurde im Jahr 2003 das Viertelfinale und im Jahr 2015 das Achtelfinale im DFB-Pokal erreicht. Heute ist das Nachwuchsleistungszentrum (NLZ) das Herz des Vereins. Dabei wird neben der fußballerischen Ausbildung großer Wert auf die Persönlichkeitsentwicklung mit Werten wie Bodenständigkeit und Demut gelegt. Dieses Konzept zahlt sich aus: Regelmäßig werden neue Top-Talente und Junioren-Nationalspieler ausgebildet. Davon profitiert der eigene Kader, rund 50 Prozent der aktuellen Profi-Mannschaft haben ihre Wurzeln im NLZ, und es werden regelmäßig Transfererlöse erzielt. So spielen inzwischen zahlreiche ehemalige Nachwuchsspieler der SpVgg erfolgreich in der 1. und 2. Bundesliga. Mehr auf www.spvggunterhaching.de Über die Bayerische Börse AG Die Bayerische Börse AG betreibt die öffentlich-rechtliche Börse München. Seit Januar 2015 bietet sie zwei komplementäre Handelsmodelle an - das Spezialisten-Modell "Börse München" und "gettex", den Börsenplatz für das Market Maker Modell. Die öffentlich-rechtliche Struktur garantiert die Neutralität, die für die Wahrung der Interessen der Marktteilnehmer, Anleger und Emittenten unverzichtbar ist. An der Börse München sind mehr als 22.000 Wertpapiere (Aktien, Anleihen, ETPS und Fonds) im Angebot, auf gettex einschließlich der dort handelbaren Zertifikate über 220.000. Mehr als 4.000 Kreditinstitute und Emittenten im deutschsprachigen Raum haben Zugang zum Primär- und Sekundärmarkt in München. Seit 2005 betreibt die Börse München mit m:access ein sehr erfolgreiches Qualitätssegment für den Mittelstand mit über 60 gelisteten Emittenten. Pressekontakt Bayerische Börse: Ulrich Kirstein, Bayerische Börse AG, Karolinenplatz 6, 80333 München Tel.: +49 (0) 89 549045-25, Fax +49 (0) 89 549045-31, E-mail: kirstein@boerse-muenchen.de 30.07.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 848853 30.07.2019 AXC0170 2019-07-30/13:30