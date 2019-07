Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Schaeffler nach einer gesenkten Prognose auf "Sell" mit einem Kursziel von 6 Euro belassen. Die gekappten Aussichten seien bereits in den Markterwartungen des Auto- und Industriezulieferers enthalten, schrieb Analyst Patrick Hummel in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die vorläufigen Zahlen zum zweiten Quartal seien dagegen weitgehend wie erwartet ausgefallen, wenn auch das Ergebnis in der Autozuliefersparte enttäuscht habe./men/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2019 / 06:06 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0083 2019-07-30/13:35

ISIN: DE000SHA0159