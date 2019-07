NEW YORK (Dow Jones)--Der US-Pharmakonzern Merck & Co hat im zweiten Quartal Umsatz und Gewinn kräftig gesteigert. Wachstumstreiber waren erneut die Onkologie und das Impfstoffgeschäft. Die Prognosen für den Umsatz und den bereingten Gewinn im Gesamtjahr hob der Konzern an.

In den drei Monaten per Ende Juni wuchs der Umsatz um 12 Prozent auf 11,8 Milliarden US-Dollar. Die Erlöse mit dem Krebsmedikament Keytruda stiegen um 58 Prozent auf 2,6 Milliarden Dollar. Die Impfstoffe Gardasil und Varivax legten im mittleren zweistelligen Bereich zu. Der Konzerngewinn sprang um 56 Prozent auf 2,67 Milliarden Dollar. Je Aktie verdiente der Pharmariese mit 1,03 Dollar 63 Prozent mehr als im Vorjahresquartal. Der bereinigt Gewinn je Anteil stieg um 23 Prozent auf 1,30 Dollar.

Im Gesamtjahr erwartete Merck & Co nun einen Umsatz zwischen 45,2 und 46,2 Milliarden Dollar und einen bereinigten Gewinn je Aktie in der Spanne von von 4,84 bis 4,94 Dollar. Bislang hatte der Konzern Einnahmen zwischen 43,9 und 45,1 Milliarden Dollar und ein bereinigtes Ergebnis je Anteil zwischen 4,67 und 4,79 Dollar in Aussicht gestellt.

Der berichtete Gewinn je Aktie soll dagegen nur noch 3,78 bis 3,88 Dollar erreichen statt 4,02 und 4,14 Dollar. Grund dafür sei eine Belastung im Zusammenhang mit der Akquisition des Biopharmaunternehmens Peloton.

