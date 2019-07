Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Post DHL und die Österreichische Post bauen ihre Kooperation im Bereich Paketzustellung in der Tschechischen Republik und der Slowakei weiter aus. Wie der Bonner Logistikkonzern mitteilte, werden beide Unternehmen voraussichtlich ab September bei der Paketzustellung an Endkunden zusammenarbeiten und dabei das Liefernetzwerk des Partners nutzen, um im boomenden grenzüberschreitenden E-Commerce-Geschäft profitables Wachstum zu schaffen.

Die In Time s.r.o., eine Tochtergesellschaft der Österreichischen Post, wird Pakete, die von DHL-Kunden in die Slowakei geschickt werden, dort zustellen. Gleichzeitig wird PPL CZ s.r.o., die Tochtergesellschaft von Deutsche Post DHL Group, die Zustellung von Paketen übernehmen, die von Kunden der Österreichischen Post in die Tschechische Republik geschickt werden.

Kontakt zur Autorin: ulrike.dauer@wsj.com; @UlrikeDauer_

DJG/uxd/jhe

(END) Dow Jones Newswires

July 30, 2019 07:26 ET (11:26 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.