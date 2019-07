Die Brightline Initiative meldet eine neue Forschungskooperation mit der IESE Business School.

Tagtäglich treffen Manager und Führungskräfte in der ganzen Welt wichtige Entscheidungen zur Umwandlung ihrer Unternehmenskultur, Führungsarbeit, Prozesse und Technologie. Dabei sind Kompromisse notwendig, um Autonomie und Kontrolle innerhalb des Unternehmens auszugleichen. Entscheidungsträger müssen langfristige und kurzfristige Auswirkungen berücksichtigen und einen Optimalpunkt zwischen Wünschenswertem und Machbarem finden können, um die Kunden für sich zu gewinnen.

Brightline und die IESE Business School werden ähnliche bedeutende Kompromisse erkunden, wie Führungskräfte sie täglich bewältigen müssen. Die richtigen Entscheidungen von Managern können die kostspieligen und unproduktiven Lücken zwischen der Planung und Umsetzung von Strategien überbrücken.

Die Ergebnisse dieser Zusammenarbeit werden in einer Artikelserie veröffentlicht, die hochrangigen Führungskräften als Anleitung dienen soll. Durch Umsetzung der Forschungsergebnisse sind Manager gegebenenfalls in der Lage, ihre wichtigsten Kompromisse erfolgreich zu bewältigen.

Prof. Joaquim Vilà der IESE Business School leitet die Forschungsarbeit mit dem Brightline-Team. Er vermerkt, dass zahlreiche Führungskräfte zugeben würden, dass das Problem in der Durchführung liege. "Die Umsetzung von Strategien in Ergebnisse erfordert wesentlich mehr als Kommunikation einer gesunden Strategie an unsere Leute. Es müssen verschiedene Anforderungen erfüllt werden, um die Akzeptanz und den Einsatzwillen aller Beteiligten zu gewinnen und insbesondere einen Implementierungsplan in der Mitte eines sich ändernden Umfeldes zu leiten. Die Ausführung setzt die Berücksichtigung widersprüchlicher Ziele voraus. Alle diese Faktoren spielen eine Rolle und der schwächste Aspekt ist dann ausschlaggebend dafür, ob die Lücke zwischen der Planung einer Strategie und den Ausführungsergebnissen wirklich geschlossen werden kann."

Dr. Edivandro Conforto, Head of Strategy Research bei Brightline, sagte dazu: "Unsere Forschungsergebnisse und unser Engagement mit Managern decken die Herausforderungen auf, die mit der Umsetzung von Ideen in die Wirklichkeit verbunden sind. Im Rahmen unserer neuen Partnerschaft mit der IESE werden wir genauer untersuchen, wie Führungskräfte die komplexe Entscheidungsfindung erfolgreich bewältigen können. Diese Partnerschaft wird unsere Erforschung der gedanklichen Führungsarbeit voranbringen und einige der bedeutendsten Kompromisse sowie die richtigen Wege zu deren Handhabung aufklären."

Ricardo Vargas, Executive Director von Brightline, erläutert: "Moderne Führungskräfte müssen die Interessen von Organisationen und die Ambitionen einzelner Mitarbeiter miteinander in Einklang bringen. Für eine erfolgreiche Umsetzung müssen Manager einen Balanceakt zwischen schnellem Handeln und umsichtiger Berücksichtigung des Kontextes ausführen. Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit der IESE Business School, die zu neuen Erkenntnissen führen soll, wie hochrangige Führungskräfte die in ihren Organisationen notwendigen Veränderungen lenken können."

Über die Brightline Initiative

Brightline ist eine vom Project Management Institute (PMI) zusammen mit maßgeblichen globalen Organisationen geführte Initiative, die Führungskräften helfen möchte, die kostspielige und unproduktive Lücke zwischen der Gestaltung und Umsetzung von Strategien zu schließen. Brightline erbringt Erkenntnisse und Lösungen, die Führungskräfte befähigen, die Vision ihrer Organisationen durch strategisches Initiativenmanagement erfolgreich zu verwirklichen.

PMI ist der vorrangige Fachverband für Projektmanagement, der mehr als 3 Millionen Fachleuten in fast jedem Land der Welt durch weltweite Interessenvertretung, Zusammenarbeit, Informationen und Forschung behilflich ist.

Weitere Informationen finden Sie unter www.brightline.org.

Die Brightline Coalition

Project Management Institute (PMI) Boston Consulting Group Bristol Myers Squibb Saudi Telecom Company Lee Hecht Harrison Agile Alliance NetEase

Kooperation Wissenschaft und Forschung

MIT Consortium for Engineering Program Excellence Technische Universität Dänemark University of Tokyo Global Teamwork Lab Insper Duke Corporate Education IESE Business School

Über die IESE Business School

Die IESE ist die Graduate Business School der Universität Navarra und leistet seit ihrer Gründung 1958 Pionierarbeit in Wirtschaftsstudien in Europa. Die IESE will Wirtschaftsführungskräften solide Geschäftsfähigkeiten, eine global ausgerichtete Einstellung und den Wunsch vermitteln, die Gesellschaft positiv zu beeinflussen. Die Schule zeichnet sich durch einen allgemeinen Management-Ansatz aus, durch umfangreiche Nutzung von Fallstudien und ein internationales Gepräge, wobei jedoch Menschen stets im Mittelpunkt der unternehmerischen Entscheidungsfindung stehen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.iese.edu.

