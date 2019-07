Hannover (www.anleihencheck.de) - Eigentlich hat die EZB in der vergangenen Woche das Erwartete getan und den Märkten die ersehnten Signale für den baldigen Griff in die gelpolitische Trickkiste geliefert, so Tobias Basse und Bernd Krampen von der NORD/LB.Angesichts von schwachen Zahlen zu verschiedenen deutschen Stimmungsindikatoren hätten die Hinweise der EZB in Richtung einer noch lockeren Ausrichtung der Geldpolitik in der Euro-Zone wirklich keine größere Überraschung dargestellt. Einige Marktteilnehmer hätten wohl sogar schon mit konkreten Handlungen der Notenbank gerechnet. Zudem sei der Auftritt Mario Draghis nach genauerer Analyse seiner Worte eher als verwirrend bewertet worden. Der Rentenmarkt hätte wohl lieber noch klarere Signale des italienischen EZB-Chefs gesehen. Entsprechend sei die Rendite von deutschen Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit von zehn Jahren nach der Pressekonferenz von Mario Draghi letztlich leicht gestiegen. ...

