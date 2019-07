Original-Research: Klondike Gold Corp - von First Berlin Equity Research GmbH Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Klondike Gold Corp Unternehmen: Klondike Gold Corp ISIN: CA4989033010 Anlass der Studie: Update Kursziel: 0.70 Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Ellis Acklin First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Klondike Gold Corp. (ISIN: CA4989033010) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von CAD 0,70. Zusammenfassung: Klondike hat dem Markt kürzlich über den Fortschritt seines Explorationsprogramms 2019 berichtet. Das Bohr- und Explorationsprogramm konzentriert sich auf die Gay Gulch- und Nugget-Zonen, um potenzielle Bereiche mit hochgradiger Goldmineralisierung zu erkunden, die im Rahmen der Kampagne 2018 identifiziert wurden. Außerdem sollen die Bohrungen in der Lone Star-Zone weiteres disseminiertes Gold auffinden. Bisher wurden 47 Löcher mit einer Gesamtlänge von 3.500 Metern abgeteuft, so dass die vom Unternehmen für diese Saison geplanten > 60 Löcher gut erreichbar sind. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung und das Kursziel von C$0,70. First Berlin Equity Research has published a research update on Klondike Gold Corp. (ISIN: CA4989033010). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and maintained his CAD 0.70 price target. Abstract: Klondike recently updated the market on the progress of its 2019 drilling campaign. The drilling and exploration program is focused on the Gay Gulch and Nugget Zones to target prospective areas of high-grade gold mineralisation identified from the 2018 campaign. Plus, drilling at the Lone Star Zone aims to delineate further disseminated gold mineralisation. A total of 47 holes encompassing 3,500 metres have been completed to date, which has the company well on target to hit the > 60 holes planned for this season. We maintain our Buy rating and C$0.70 price target. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/18551.pdf Kontakt für Rückfragen First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

