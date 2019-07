Die Investmentbank Oddo BHF hat das Kursziel für Ryanair nach Zahlen zum zweiten Quartal von 13 auf 12 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Kennziffern seien besser als erwartet ausgefallen, schrieb Analystin Olfa Taamallah in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem habe das Management des irischen Billigfliegers trotz der Brexit-Risiken zuversichtliche Töne in puncto Ausblick angeschlagen./edh/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2019 / 08:23 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2019 / 08:24 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0094 2019-07-30/14:38

ISIN: IE00BYTBXV33