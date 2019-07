Die Investmentbank Oddo BHF hat das Kursziel für Renault nach Halbjahreszahlen von 95 auf 90 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der operative Gewinn des Autokonzerns sei höher als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst François Maury in einer am Dienstag vorliegenden Studie. In puncto Free Cashflow dürfte Renault in der zweiten Jahreshälfte weiter zulegen. Das neue Kursziel reflektiere die gesunkenen Jahresziele des japanischen Autobauers Nissan, an dem Renault beteiligt ist./edh/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2019 / 08:50 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2019 / 08:55 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0095 2019-07-30/14:39

ISIN: FR0000131906