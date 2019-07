Die Aktie der Lufthansa fällt heute kräftig in den Keller und ist mit einem Abschlag von rund 6% (zusammen mit Fresenius und FMC) das Schlusslicht im Dax. In der 1-Jahres-Betrachtung summiert sich der Kursverlust auf ganze 35%. Die Preisschlacht mit Ryanair und trübe Aussichten für den Rest des Jahres machen der Lufthansa zu schaffen: Vor allem in Deutschland und Österreich...

