Der amerikanische Industriekonzern Watts Water Technologies, Inc. (ISIN: US9427491025, NYSE: WTS) wird eine Quartalsdividende in Höhe von 23 US-Cents je Aktie an seine Aktionäre ausbezahlen. Die Zahlung erfolgt am 13. September 2019 (Record date ist der 30. August 2019). Damit zahlt Watts Water auf das Jahr hochgerechnet 0,92 US-Dollar Dividende aus. Beim derzeitigen Börsenkurs von 92,64 US-Dollar (Stand: 29. Juli ...

Den vollständigen Artikel lesen ...