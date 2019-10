China legt eine zweite Runde seines "National Big Fund" auf und will mit umgerechnet rund 29 Milliarden US-Dollar die Halbleiter-Industrie der Volksrepublik ausbauen. Mit den nun angekündigten Investitionsmitteln will China die eigene Halbleiter-Industrie stärken, so die chinesische National Business Daily. Im Nebeneffekt kann damit die Abhängigkeit von ausländischen, vor allem US-amerikanischen Chip-Zulieferern reduziert werden. Immerhin hatte die Volksrepublik im vergangenen Jahr Halbleiter im Gegenwert von rund 312 Milliarden Dollar aus dem Ausland ...

