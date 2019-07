Wien (www.fondscheck.de) - Der ehemalige BlackRock-Manager Peter Sanderson soll die krisengeschüttelte Schweizer Fondsgesellschaft GAM wieder zurück auf die Erfolgsspur führen, so die Experten von "FONDS professionell".Am 1. September übernehme Peter Sanderson die Position des Vorstandschefs beim angeschlagenen Schweizer Vermögensverwalter GAM, berichte die Nachrichtenagentur "Reuters" unter Berufung auf eine Mitteilung des Unternehmens. Der Brite habe zuletzt bei BlackRock als Leiter des Bereichs Financial Services Consulting in der Region EMEA fungiert. Seit November werde die Fondsgesellschaft mit Sitz in Zürich operativ vom Verwaltungsratsmitglied David Jacob geleitet, der am 1. Oktober den Posten des Verwaltungsratspräsidenten übernehme. ...

