Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Siemens Healthineers nach Zahlen von 38,50 auf 39,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Das dritte Geschäftsquartal sei besser als von ihm erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Tobias Gottschalt in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Probleme in der Diagnostik-Sparte hielten aber an./ajx/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2019 / 09:00 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2019 / 13:15 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0107 2019-07-30/15:19

ISIN: DE000SHL1006