Viscom AG passt Prognose für 2019 an DGAP-Ad-hoc: Viscom AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Prognoseänderung Viscom AG passt Prognose für 2019 an 30.07.2019 / 15:21 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Viscom AG passt Prognose für 2019 an Hannover, 30. Juli 2019 - Die Viscom AG (ISIN DE0007846867) erreichte auf Basis vorläufiger Zahlen für das erste Halbjahr 2019 einen Konzernumsatz von rund 42,4 Mio. EUR (Vj.: 42,9 Mio. EUR). Das Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit (EBIT) liegt mit rund 1,6 Mio. EUR (Vj.: 4,6 Mio. EUR) hinter den Erwartungen des Unternehmens zurück. Der Auftragseingang sank von 48,8 Mio. EUR im ersten Halbjahr 2018 um 17,9 % auf 40,0 Mio. EUR zum 30. Juni 2019. Der allgemeinen Entwicklung der globalen Wirtschaft konnte sich auch Viscom nicht entziehen. Die deutlich schwächer als erwartete weltweite Industrieproduktion belastete die Mengen- und Margenentwicklung der Viscom AG. Die Wachstumseinbußen vor allem in der Automobilindustrie wirkten sich negativ auf das Geschäft aus. Aufgrund der Verlangsamung des globalen wirtschaftlichen Wachstums und der Industrieproduktion, vorrangig im Bereich Automotive, rechnet Viscom nunmehr für das Gesamtjahr 2019 mit einem Konzern-Umsatz zwischen 85 und 94 Mio. EUR (bisherige Prognose: 94 bis 100 Mio. EUR). Die EBIT-Marge sollte 2019 nach aktueller Einschätzung zwischen 5 bis 9 % liegen (bisherige Prognose: 10 bis 13 %). Dies entspricht einem EBIT in Höhe von 4,3 bis 8,5 Mio. EUR (bisherige Prognose: 9,4 bis 13 Mio. EUR). Die endgültigen Finanz- und Ertragskennzahlen zum ersten Halbjahr 2019 werden am 13. August 2019 veröffentlicht. Kontakt: Viscom AG Investor Relations Anna Borkowski Carl-Buderus-Str. 9-15 30455 Hannover Tel.: +49-511-94996-861 Fax: +49-511-94996-555 investor.relations@viscom.de 30.07.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Viscom AG Carl-Buderus-Strasse 9-15 30455 Hannover Deutschland Telefon: +49 (0) 511 94 996 861 Fax: +49 (0) 511 94 996 555 E-Mail: investor.relations@viscom.de Internet: www.viscom.de ISIN: DE0007846867 WKN: 784686 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Hannover; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 848893 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 848893 30.07.2019 CET/CEST ISIN DE0007846867 AXC0212 2019-07-30/15:22