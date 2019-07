MBB SE schließt Akquisition von Friedrich Vorwerk ab DGAP-News: MBB SE / Schlagwort(e): Firmenübernahme MBB SE schließt Akquisition von Friedrich Vorwerk ab 30.07.2019 / 15:25 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. MBB SE schließt Akquisition von Friedrich Vorwerk ab Berlin, 30. Juli 2019 - MBB SE (ISIN DE000A0ETBQ4), ein mittelständisches Familienunternehmen, hat heute die Akquisition von 60 % der Anteile an der Friedrich Vorwerk KG (GmbH & Co.) und ihren Tochtergesellschaften (nachfolgend "Vorwerk") abgeschlossen. Vorwerk ist ein führender Anbieter im Bereich des Gas-, Ölpipeline-, Stromtrassen-, Rohrleitungs- und Gasanlagenbaus. Das Unternehmen profitiert vom steigenden Investitionsbedarf in die deutschen Gas- und Stromnetze und wird mit MBB als neuem Gesellschafter seinen Wachstumskurs fortsetzen. Neben MBB bleiben Irene Vorwerk, die Witwe des Unternehmensgründers, und Torben Kleinfeldt, Geschäftsführender Gesellschafter, am Unternehmen beteiligt. Zusammen mit Vorwerk hätte MBB im vergangenen Geschäftsjahr mit über 3.000 Mitarbeitern einen Konzernumsatz von über 600 Mio. EUR bei einer EBITDA Marge von mehr als 10 % erwirtschaftet. Über die MBB SE: Die MBB SE ist ein mittelständisches Familienunternehmen, das seit seiner Gründung im Jahr 1995 durch organisches Wachstum und Kauf von Unternehmen nachhaltig wächst. Kern des Geschäftsmodells ist die langfristige Wertsteigerung der einzelnen Unternehmen und der Gruppe als Ganzes. Seit Anbeginn war das Geschäftsmodell überdurchschnittlich profitabel - substanzielles Wachstum und nachhaltige Renditen sind auch zukünftig Ziel der MBB SE. Weitere Informationen über die MBB SE finden sich im Internet unter www.mbb.com. MBB SE Joachimsthaler Straße 34 10719 Berlin Tel +49 30 844 15 330 Fax +49 30 844 15 333 anfrage@mbb.com www.mbb.com Geschäftsführende Direktoren Dr. Christof Nesemeier (CEO) Dr. Constantin Mang Klaus Seidel Vorsitzender des Verwaltungsrats Gert-Maria Freimuth Registergericht Amtsgericht Berlin-Charlottenburg, Registernummer: HRB 165458 30.07.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: MBB SE Joachimsthaler Strasse 34 10719 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0) 30 844 15 330 Fax: +49 (0) 30 844 15 333 E-Mail: anfrage@mbb.com Internet: www.mbb.com ISIN: DE000A0ETBQ4 WKN: A0ETBQ Indizes: PXAP Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 848885 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 848885 30.07.2019 ISIN DE000A0ETBQ4 AXC0215 2019-07-30/15:25