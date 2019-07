Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Patrick DeWayne blickt in dieser Sendung auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise Beyond Meat wieder. Die vorgelegten Quartalszahlen wiesen einen extremen Umsatzanstieg auf. Nicht so gut kam allerdings die Ankündigung an, dass Beyond Meat nur drei Monate nach dem Börsengang mehr als drei Millionen neue Aktien verkaufen möchte. Bei den Verkäufen steht die Lufthansa auf dem zweiten Platz. Auch hier wurden Zahlen präsentiert. Der Gewinn ist im abgelaufenen Quartal um 25 Prozent eingebrochen.