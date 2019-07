Research bestätigt Kaufempfehlung für die Aktie der MERKUR BANK DGAP-News: MERKUR BANK KGaA / Schlagwort(e): Research Update Research bestätigt Kaufempfehlung für die Aktie der MERKUR BANK 30.07.2019 / 16:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. PRESSEMITTEILUNG Research bestätigt Kaufempfehlung für die Aktie der MERKUR BANK Pareto Securities AS setzt Kursziel erneut auf 10,50 EUR / Mögliche Übernahme der Bank Schilling wird positiv bewertet München, 30. Juli 2019 - Nach den starken Halbjahreszahlen hat die Pareto Securities AS das Kursziel der MERKUR BANK-Aktie einmal mehr auf dem hohen Niveau von 10,50 EUR bestätigt und erneut eine Kaufempfehlung für die Aktie der inhabergeführten Bank ausgesprochen. Damit liegt das von den Experten ausgegebene Kursziel einmal mehr deutlich über dem aktuellen Kurs von 9,20 EUR (Stand: 30. Juli 2019). Die MERKUR BANK KGaA hat im ersten Halbjahr den Periodengewinn auf 2,5 Mio. EUR gesteigert, ein Plus von 13,2 % zum Vorjahreszeitraum. Das Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit stieg um 30,6 % auf 5,2 Mio. EUR. Auch wenn sie davon ausgeht, das starke Wachstum beim Zinsüberschuss im zweiten Halbjahr nicht fortsetzen zu können, ist die Geschäftsführung weiterhin optimistisch gestimmt, den Ertrag zu steigern. Dies wird von den Analysten von Pareto Securities AS ebenso gewürdigt wie die Gespräche über eine mögliche Übernahme von wesentlichen Teilen des Bankgeschäfts der Bank Schilling & Co Aktien-gesellschaft. "Aus strategischer Sicht bewerten wir einen solchen Deal positiv, da er der MERKUR BANK helfen würde, die Aktivitäten im Privatkundengeschäft weiter zu stärken", heißt es im Research. Das vollständige Research gibt es zum Download unter: https://www.merkur-bank.de/privatbank/investoren/aktie.html Über die MERKUR BANK KGaA Die MERKUR BANK KGaA ist eine inhabergeführte, börsennotierte Bank mit Filialen in den Regionen Bayern, Thüringen und Sachsen, einer Repräsentanz in Stuttgart sowie mit einem bundesweiten Online-Angebot für Anleger. Rund 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter setzen sich in den beiden Geschäftsfeldern der Vermögensanlage und der Finanzierung eigentümergeführter Unternehmen (für Bauträgergesellschaften, Leasinggesellschaften und den Mittelstand) mit hoher Sachkompetenz und fundierter Beratung für ihre Kunden ein. Unabhängigkeit, Partner-schaftlichkeit, gelebtes Unternehmertum mit Handschlagmentalität sowie ein langfristiges Denken zum Wohle des Kunden zeichnen das mittelständisch geprägte Unternehmen seit jeher aus. Die Aktien der MERKUR BANK sind im Freiverkehr der Börse München im Marktsegment m:access zum Handel zugelassen. Darüber hinaus sind sie an der Frankfurter Wertpapierbörse im Marktsegment Open Market sowie an den Börsen Stuttgart und Berlin handelbar. Im Geschäftsjahr 2018 erreichte die MERKUR BANK, die von Dr. Marcus Lingel als persönlich haftendem Gesellschafter geführt wird, eine Bilanzsumme von über 1 Mrd. EUR. www.merkur-bank.de Kontakt für Presseanfragen: Christian Wolfram, Engel & Zimmermann AG Am Schlosspark 15, 82131 Gauting Tel.: +49 89 / 893 563 558, Fax: +49 89 / 893 984 29 eMail: merkur-bank@engel-zimmermann.com 30.07.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: MERKUR BANK KGaA Bayerstraße 33 80335 München Deutschland Telefon: 089 / 599 98 - 0 Fax: 089 / 599 98 - 109 E-Mail: info@merkur-bank.de Internet: www.merkur-bank.de ISIN: DE0008148206 WKN: 814820 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt (Basic Board), München (m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 848863 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 848863 30.07.2019 ISIN DE0008148206 AXC0220 2019-07-30/16:00