Für über 1.500 junge Leute beginnt ein neuer Lebensabschnitt: Zum 1. August oder 1. September starten sie mit einer Ausbildung bei Lidl Deutschland. Ob im Verkauf, Lager oder in der Verwaltung: Die Auszubildenden können sich auf einen abwechslungsreichen Alltag mit spannenden Herausforderungen freuen. Umfangreiche Ausbildungsinhalte, die weit über die gesetzlichen Lehrmaßnahmen hinaus gehen, und eine intensive Betreuung bereiten die Lidl-Nachwuchskräfte auf ihren zukünftigen Job vor. "Unser Ziel ist es, alle unsere Azubis nach ihrem Abschluss in unbefristeter Festanstellung zu übernehmen. Daher fördern wir sie von Beginn an individuell und investieren gezielt in eine hochqualifizierte Ausbildung. Und wir bringen ihnen das Zutrauen entgegen, Verantwortung zu übernehmen und aktiv Prozesse mitzugestalten", sagt Jens Urich, Geschäftsleiter Personal bei Lidl Deutschland. Unter anderem erwarten die Azubis während ihrer Ausbildungszeit spannende Projekte wie "Azubis leiten eine Filiale", bei der die Berufsneulinge für mehrere Wochen eine Filiale führen und eigenverantwortlich im Team ihre Stärken beweisen können. Ein weiterer Höhepunkt für die Lidl-Azubis: Beim Einsatz im "Lidl Rock Store" lernen die Auszubildenden an mehreren Tagen zwischen Festivalbühnen die Abläufe im Einzelhandel einmal ganz anders kennen.



Ausbildung mit Perspektive



Auszubildende bei Lidl steigen im ersten Lehrjahr mit mindestens 950 Euro monatlich zuzüglich Weihnachts- und Urlaubsgeld ein. Erfahrene Ausbilder betreuen jeden einzelnen Azubi intensiv, angebotene externe Schulungen und Projekte unterstützen bei der beruflichen und persönlichen Entwicklung. Mit digitalen Lernangeboten wie der Plattform "Prozubi" und einer Lern-App können sich die Nachwuchskräfte auch selbstständig und individuell auf Prüfungen vorbereiten oder Inhalte aus der Berufsschule wiederholen. Nach der Ausbildung erwartet die Auszubildenden eine Festanstellung und viele mögliche Karrierewege: Offene Stellen besetzt Lidl vorrangig mit eigenen Mitarbeitern. Eine eigene Filiale leiten oder als Abteilungsleiter im Lager die Warenflüsse koordinieren - bei Lidl werden Top-Aufstiegschancen geboten.



Vielfältige Berufsbilder



Ein Unternehmen, viele Möglichkeiten: Lidl bildet deutschlandweit in seinen rund 3.200 Filialen, in den 39 Regional- und Logistikstandorten oder in der Hauptverwaltung in Neckarsulm aus. Mit dem Schulabschluss in der Tasche können jungen Leute aus einem breiten Ausbildungsangebot in Wohnortnähe wählen.



Ausbildungen bei Lidl im Überblick



- Filiale



In der Ausbildung zum Verkäufer (Dauer: 2 Jahre) lernen die Azubis alle Abläufe in der Filiale kennen, beispielsweise die tägliche Frischekontrolle oder Kundenbetreuung. Die Ausbildung zum Kaufmann im Einzelhandel vertieft im dritten Lehrjahr Themen wie Personalplanung und -führung sowie Disposition. Perspektive: Stellvertretende Filialleitung.



- Logistik



An den 39 Logistikstandorten bietet das Unternehmen die Ausbildung zum Fachlagerist (Dauer: 2 Jahre) und zur Fachkraft für Lagerlogistik (Dauer: 3 Jahre) an. Azubis lernen, wie die Abwicklung des Warenflusses von der Warenannahme bis hin zur Auslieferung der Produkte an die Filiale funktioniert - die Grundlage, um im Berufseinstieg unter anderem als Kommissionierer durchzustarten.



- Regionalgesellschaften und Hauptverwaltung



An den 39 Regionalstandorten sowie an der Hauptverwaltung in Neckarsulm bildet Lidl zum Kaufmann für Büromanagement (Dauer: 3 Jahre) aus. Während in der Berufsschule kaufmännische Grundkenntnisse vermittelt werden, lernen Lidl-Azubis die wirtschaftlichen Abläufe durch den Einsatz in den verschiedenen Unternehmensabteilungen kennen. Somit erlangen die jungen Leute ein umfängliches Unternehmenswissen und werden bestens auf einen Einstieg als Sachbearbeiter vorbereitet. Zusätzlich bietet Lidl in Neckarsulm die dreijährige Ausbildung zum Fachinformatiker Fachrichtung Systemintegration an. Als IT-Spezialist unterstützen sie nach dem Abschluss die Kollegen bei allen Fragen rund um IT-Systeme.



- Abiturientenprogramm Vertrieb



Drei Abschlüsse in drei Jahren: Kaufmann im Einzelhandel, geprüfter Handelsfachwirt, Ausbilderschein. Ziel der Ausbildung ist als zukünftige Führungskraft eine Filiale zu leiten. Ausgezeichnete Förderungen ermöglichen beispielsweise eine Weiterentwicklung zum Verkaufsleiter.



- Abiturientenprogramm Logistik



In drei Jahren erhalten die Teilnehmer die Abschlüsse Fachkraft für Lagerlogistik, geprüfter Handelsfachwirt und den Ausbilderschein. Ausgelernte Kollegen werden als Teamleiter in einem Lidl-Logistikzentrum eingesetzt und haben die Chance, sich bis zum Abteilungsleiter weiterzuentwickeln.



Weitere Details zu den Ausbildungen, einen Interessentest für Schüler sowie Infos für Eltern gibt es hier: jobs.lidl.de/schueler/



Über Lidl Deutschland:



Das Handelsunternehmen Lidl gehört als Teil der Unternehmensgruppe Schwarz mit Sitz in Neckarsulm zu den führenden Unternehmen im Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland und Europa. Aktuell ist Lidl in 30 Ländern präsent und betreibt rund 10.800 Filialen in derzeit 29 Ländern weltweit. In Deutschland sorgen rund 83.000 Mitarbeiter in rund 3.200 Filialen täglich für die Zufriedenheit der Kunden. Dynamik in der täglichen Umsetzung, Leistungsstärke im Ergebnis und Fairness im Umgang miteinander kennzeichnen das Arbeiten bei Lidl. Seit 2008 bietet der Lidl-Onlineshop Non-Food-Produkte aus verschiedenen Kategorien, Weine und Spirituosen sowie Reisen und weitere Services an. Das Angebot des Lidl-Onlineshops wird ständig erweitert und umfasst derzeit rund 30.000 Artikel. Als Discounter legt Lidl Wert auf ein optimales Preis-Leistungsverhältnis für seine Kunden. Einfachheit und Prozessorientierung bestimmen das tägliche Handeln. Dabei übernimmt Lidl Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt und fokussiert sich im Bereich Nachhaltigkeit auf fünf Handlungsfelder: Sortiment, Mitarbeiter, Umwelt, Gesellschaft und Geschäftspartner. Lidl hat im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz in Höhe von 81,2 Mrd. Euro erwirtschaftet, davon 22,7 Mrd. Euro Lidl Deutschland. Mehr Informationen zu Lidl Deutschland im Internet auf lidl.de.



