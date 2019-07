Greene Tweed wird mit der A.R. Thomson Group eine Partnerschaft für den Verkauf und Vertrieb von elektrischen Steckverbindern Seal-Connect, Elastomerdichtungen, fortschrittlichen technischen Kunststoffen sowie Verbundwerkstoffen und Fertigteilen für den Energiemarkt eingehen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190730005716/de/

Greene Tweed Seal Connect (Image: Greene Tweed)

A.R. Thomson ist ein regionales Herstellungs- und Vertriebsunternehmen für Dichtungen und andere Flüssigkeitsabdichtungsprodukte, dessen Produktionseinrichtungen auf die Öl- und Gasindustrie, die petrochemische Industrie und die Ölraffineriewirtschaft ausgerichtet sind. Die Vereinbarung zum Vertrieb der Energieprodukte von Greene Tweed gilt exklusiv für Kanada.

Mit mehr als 25 Jahren Erfahrung in der Energiebranche entwickelt Greene Tweed in Zusammenarbeit mit Kunden innovative Lösungen, die anspruchsvolle Leistungsanforderungen erfüllen und die Gesamtbetriebskosten senken.

"Da A.R. Thomson den Fokus auf den Vertrieb von Produkten für die Öl- und Gasindustrie, die petrochemische Industrie sowie die Ölraffineriewirtschaft setzt, wird unsere Partnerschaft den Zugang und die Nähe zum branchenführenden Energieportfolio an Materialien und technischen Lösungen von Greene Tweed in ganz Kanada sicherstellen", so Brent Regan, Vice President und General Manager, Energy, Greene Tweed.

"Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit einem Unternehmen, das in der Branche eine solch bedeutende Größe ist", sagte Todd Sergeant, Vice President und Business Manager der A.R. Thomson Group. "Die Fähigkeit von Greene Tweed, Dichtungslösungen, abrasive Verschleißkomponenten und elektrische Steckverbinder zu entwickeln und herzustellen, ist eine große Bereicherung für die A.R. Thomson Group in Kanada."

Weitere Informationen über die Partnerschaft von Greene Tweed und A.R. Thomson erhalten Sie von Greene Tweed unter der Rufnummer +1.281.765.4500 oder unserer Website unter www.gtweed.com.

Über Greene Tweed

Greene Tweed ist ein führender globaler Hersteller von leistungsfähigen Dichtungen und anspruchsvollen technischen Komponenten.

Greene Tweed verfügt seit mehr als 150 Jahren über technische Expertise und kommerzielles Know-how in vielen verschiedenen Märkten und arbeitet mit seinen Kunden zusammen, um innovative Lösungen zu entwickeln, mit denen leistungstechnische Herausforderungen bewältigt und die Gesamtbetriebskosten gesenkt werden können.

Wir bieten Design- und Herstellungskompetenzen weltweit und lösen erfolgskritische Probleme durch die Entwicklung kundenspezifischer, hochmoderner Komponenten.

Die Produkte von Greene Tweed werden weltweit verkauft und vertrieben.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190730005716/de/

Contacts:

Chris Aldred

Corporate Marketing

+1.267.932.5389

caldred@gtweed.com