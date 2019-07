Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Hiermit laden wir unsere Aktionäre und Aktionärinnen ein zur ordentlichen Hauptversammlung der ESPEN AG für das Geschäftsjahr 2018 am



Freitag, 30.08.2019, um 11.15 Uhr in die Gaststätte Lindenhof, 61118 Bad Vilbel-Dortelweil



Tagesordnung



1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit



2. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2018



3. Lagebericht des Vorstands und Bericht des Aufsichtsrates zum abgelaufenen Geschäftsjahr



4. Entscheidung über die Verwendung des Bilanzgewinns Vorschlag des Vorstandes: Vortrag in Höhe von Eur 67.843,70 auf neue Rechnung



5. Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018 Es wird vorgeschlagen, den Vorstand für das Geschäftsjahr 2018 zu entlasten.



6. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018 Es wird vorgeschlagen, die Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2018 zu entlasten. Eine personenbezogene Entlastung wird vorgenommen.



7. Neuwahl eines neuen Mitglieds des Aufsichtsrats Neuwahl eines neuen Mitglieds des Aufsichtsrats nach dem Ausscheiden von Herrn Daniel Kreyer, der angekündigt hat, zur diesjährigen HV aus persönlichen Gründen zurückzutreten. Zweit- und drittplatzierte Bewerber werden zu Ersatzmitgliedern bestimmt.



Zur Wahl stehen folgende Personen:



- Reinhard Kurtz, Wald-Michelbach



- Bernhard Pammer, Modautal



- Martin Seeliger, Gießen



8. Wahl des Abschlusserstellers für das Jahr 2019



Zur Wahl stehen:



- die bisher tätige Steuerkanzlei Dr. Serfas, Bad Vilbel



- die adfontis Steuerberatung, ebenfalls Bad Vilbel



9. Verschiedenes



Nach Schließung der Hauptversammlung wird ein Mittagessen angeboten (voraussichtlich 13.30 Uhr). Im Anschluss ist für Interessierte ein Rundgang durch den nahegelegenen Betrieb vorgesehen. Die Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel wird zur An- und Abreise durch die Gesellschaft gewährleistet.



Wir verzichten dieses Jahr auf die briefliche Verteilung von Geschäftsberichten. Stattdessen können Sie über die Internet-Adresse der Gesellschaft unter



https://www.espen.de/informationen/investor-relations



folgende Unterlagen einsehen und ggf. downloaden:



- den gebilligten Bilanzbericht für das Geschäftsjahr 2018



- den Lagebericht des Vorstands



- die Lebensläufe der Kandidaten für das Amt eines Aufsichtsratsmitgliedes



- Anträge, Gegenanträge und die Stellungnahme der Verwaltung hierzu



- Datenschutzhinweise



Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß § 126 ff. AktG sind einschließlich einer etwaigen Begründung bis zum 14.08.19 in schriftlicher Form der Gesellschaft zu übermitteln.



Zur Ausübung des Stimmrechts in der Hauptversammlung sind nach § 15 der Satzung diejenigen Aktionäre berechtigt, die im Aktienbuch der Gesellschaft eingetragen sind und die ihre Teilnahme spätestens am siebten Tag vor der HV, also am 23. August 2019, schriftlich bei der Gesellschaft angezeigt haben.



Wir bitten daher um zeitnahe Anmeldung. Sollten Sie verhindert sein und dennoch Ihr Stimmrecht ausüben wollen, verwenden Sie bitte die beigefügte Vollmacht. Diese muss von Ihnen gegengezeichnet werden und sollte uns im Original vorliegen. Vertretungsvollmacht und Anmeldeformular nebst Anreisebeschreibung finden Sie in der Anlage.



Hinweise zum Datenschutz



Europaweit gelten seit dem 25. Mai 2018 neue Regeln zum Datenschutz aufgrund der EU-Datenschutz-Grundverordnung. Der Schutz Ihrer Daten und deren rechtskonforme Verarbeitung haben für uns einen hohen Stellenwert. In unseren Datenschutzhinweisen haben wir relevante Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten unserer Aktionäre zusammengefasst. Diese Hinweise sind ebenfalls auf unserer Internetseite aufgeführt.



ESPEN AG



Der Vorstand



