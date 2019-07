Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Heidenheim (pta034/30.07.2019/16:20) - Gemäß § 105 AktG hat der Aufsichtsrat Herrn Wolgang W. Reich, Heidenheim an der Brenz, zum Vorstand der Kremlin AG bestellt.



Gemäß Hauptversammlungsbeschluss vom 18.11.2016 wurde Herr Willy Bublitz zum ersten Ersatzmitglied für die Aufsichtsräte der Kremlin AG gewählt. Aufgrund der Bestellung von Herrn Wolfgang W. Reich zum Vorstand der Gesellschaft rutscht Herr Willy Bublitz in den Aufsichtsrat der Gesellschaft nach.



