Großbritanniens Premier Johnson steuert rasant auf einen Brexit ohne Abkommen zu. Der britische Aktienmarkt steigt dennoch auf ein neues Jahreshoch. Das hat zwei Gründe.

Der Brexit-Kurs des neuen britischen Premierministers Boris Johnson hinterlässt deutliche Spuren am Devisenmarkt. Das Pfund hat an diesem Dienstag 0,3 Prozent nachgegeben und kostete zeitweise mit 1,2117 Dollar so wenig wie seit Mitte dem Frühjahr 2017 nicht mehr. Und der Kursrutsch dürfte noch nicht zu Ende sein.

"Im Falle eines ,No-Deal' dürfte das Pfund Sterling im Vorfeld des 31. Oktober auf den Wert von 1,18 Dollar fallen und diese Schwelle unmittelbar danach klar durchbrechen", prognostiziert Seema Shah, Chefstrategin der Investmentfondsgesellschaft Principal Global Investors. Sie erwartet, dass das britische Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2020 schrumpfen wird, was die britische Wirtschaft in eine Rezession stürzen dürfte.

Allein seit dem Amtsantritt Johnsons vergangene Woche gab die Währung 2,4 Prozent nach. In diesem Monat beträgt das Minus 4,3 Prozent. Das ist der bislang größte Verlust seit Oktober 2016.

Börsianer fürchten, dass Großbritannien auf eine ungeregelte Trennung von der Europäischen Union (EU) zusteuert, was die weltweite Wirtschaft und die Finanzmärkte in Mitleidenschaft

