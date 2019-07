Es ist leider ein gewohntes Bild für Anleger in der Lufthansa-Aktie (WKN: 823212) in diesem Jahr: Fallende Notierungen. Neben einem äußerst schwachen Marktumfeld leidet der Lufthansa-Konzern heute unter der Vorlage des Zwischenberichts zum ersten Halbjahr. Die Lufthansa-Aktie verliert am Dienstag -6,25% auf 14,18 Euro.

Im ersten Halbjahr hat die "Kranich"-Airline einen enormen Verlust eingeflogen. Dieser summiert sich nach Steuern auf -116 Millionen Euro - in der ersten Jahreshälfte 2018 hatte noch ein Gewinn von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...