Der private Verbrauch beträgt zwei Drittel des Bruttoinlandsprodukts der USA. Dieser leichte Anstieg spricht auch für eine Zinssenkung durch die Fed.

Die Verbraucher in den USA haben ihren Konsum im Juni moderat gesteigert. Sie erhöhten ihre Ausgaben um 0,3 Prozent zum Vormonat, wie das US-Handelsministerium am Dienstag in Washington mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten damit gerechnet, nachdem es im Mai ein nach oben revidiertes Wachstum von 0,5 Prozent gegeben hatte.

Auf den privaten Verbrauch entfallen rund zwei Drittel ...

