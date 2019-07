Zwei Geschmacksrichtungen werden im Oktober landesweit eingeführt

ITO EN (North America) INC., weltweit führende Anbieter von grünem Tee und innovatives Unternehmen für gesunde Getränke, gab heute bekannt, dass sein trinkfertiger grüner Tee der Marke Oi Ocha in Kürze landesweit bei Walmart erhältlich sein wird. Im Oktober 2019 sollen die beiden ungesüßten Geschmacksrichtungen von ITO EN, der grüne Spitzentee Oi Ocha, Japans meistverkaufte Marke, und Jasmine Green Tea, ein gefragter grüner Tee mit Jasminblüten, platziert werden. Die preisgekrönten Tees zeichnen sich durch ihren natürlich weichen Geschmack und ihre klare Note aus und werden nach dem von ITO EN entwickelten Produktionsverfahren aus ganzen Teeblättern ohne künstliche Zusätze, Aromen oder Farben sowie Pulver oder Konzentrate hergestellt. Die authentischen und erfrischenden Tees sind als gentechnikfrei zertifiziert und enthalten Catechine, in Tee enthaltene natürliche Antioxidantien, natürliches Vitamin C (Ascorbinsäure) und keine Kalorien. Sie sind in einer praktischen recycelbaren PET-Flasche (16,9 fl. oz) zum Mitnehmen verpackt.

"Da immer mehr Verbraucher den Wunsch nach authentischen und gesunden Getränken verspüren, sind wir außerordentlich erfreut, die Teeprodukte von Ito En nun auch landesweit bei Walmart anzubieten", sagte Jim Hoagland, COO bei ITO EN (Nordamerika) INC. "Da Walmart auf das gestiegene Verbraucherinteresse an hochwertigen, authentischen und gesundheitsförderlichen Produkten eingeht, sind wir zuversichtlich, dass unsere traditionellen ungesüßten grünen Tees hervorragend auf Walmart und seine Kunden zugeschnitten sind."

Die Marke Oi Ocha verzeichnet ein exponentielles Wachstum auf dem US-Markt, da die Verbrauchernachfrage nach authentischen und gesünderen Getränken in den breiten Märkten für Spezialitäten und Gastronomiekanälen weiter wächst. Die Partnerschaft mit Walmart vergrößert nicht nur die Markenbekanntheit und den Vertrieb von ITO EN, sondern ermöglicht auch den Zugang zu einem gesundheitsförderlichen Getränk für den täglichen Bedarf. Da grüner Tee wegen seiner gesundheitlichen Vorteile immer beliebter wird und sich die Verbraucher zuckerfreie Getränke wünschen, lässt sich der ungesüßte Tee Oi Ocha ideal in den Alltag integrieren.

ITO EN ist besonders bekannt für sein Bekenntnis zu Teekompetenz und nachhaltigen Praktiken, die seine preisgekrönten Marken prägen. Mit über 50 Jahren Teekompetenz setzt das Unternehmen auf Authentizität und die Bewahrung seiner Kultur und ist gleichzeitig weltweit innovativ in der Tee- und Getränkeindustrie tätig. ITO EN ist stolz darauf, auf der Fortune-Liste Platz 18 unter den Top-50-Unternehmen einzunehmen, die durch ihre Strategie und Tätigkeiten zur Gewinnerzielung einen wichtigen sozialen oder ökologischen Beitrag geleistet haben. Das Unternehmen wurde zudem für sein Programm zur Weiterverwertung gebrauchter Teeblätter mit einem Nachhaltigkeitspreis ausgezeichnet, bei dem aus einem umweltfreundlichen Kunstharz aus gebrauchten Teeblättern innovative Produkte hergestellt werden. Weitere Informationen über ITO EN und seine Produkte finden Sie unter www.itoen.com.

Über ITO EN:

ITO EN (Nordamerika) INC., eine Tochtergesellschaft von ITO EN (Japan) LTD., ist ein innovativer Marktführer der Getränkeindustrie, der auf die Entwicklung authentischer Produkte setzt, die die fünf Prinzipien des Unternehmens verkörpern: natürlich, gesund, sicher, gut durchdacht und köstlich. Mit über 50 Jahren Teekompetenz in Japan fühlt sich ITO EN der Authentizität, Bewahrung seiner Kultur und Schaffung weltweiter Innovationen verpflichtet. Dadurch ist das Unternehmen bekannt als Japans führender Anbieter von grünem Tee mit preisgekrönten Marken wie TEAS' TEA Organic, Oi Ocha, ITO EN Shots und Matcha LOVE. Das starke Engagement für soziale und ökologische Belange bekundet ITO EN durch Partnerschaften mit regionalen Landwirten und Behörden zur Förderung lokaler Ökonomien, Entwicklung nachhaltiger Beschaffungspraktiken und Unterstützung eines Teeanbaus der neuen Generation. Um mehr über ITO EN zu erfahren, besuchen Sie www.itoen.com. "Liken" Sie uns auf Facebook oder folgen Sie uns auf Twitter und Instagram.

