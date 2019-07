Lausanne (ots) - Wir wurden über die Entscheidung des Vorstehers

des Eidgenössischen Departements für auswärtige Angelegenheiten (EDA)

informiert, von der Absichtserklärung mit Philip Morris International

(PMI) betreffend einer Sponsoringpartnerschaft bezüglich des

Schweizer Pavillons an der Dubai Expo 2020 zurückzutreten.



Wir bedauern diese Entscheidung wie auch den Umstand, dass der

Aussenminister von Aktivisten und Organisationen in eine solche

Position gebracht wurde. Umso mehr, da diese Akteure behaupten, dem

Rauchen ein Ende setzen zu wollen, aber offenbar kein Interesse daran

haben, einen offenen Dialog über fundierte Wissenschaft, Innovation

und bessere Alternativen für Raucher zu führen.



Während wir bestrebt sind, Rauchern bessere weniger schädliche

Alternativen anzubieten, versuchen diese Aktivisten und

Organisationen uns daran zu hindern. Die mehr als eine Milliarde

Raucher weltweit haben besseres verdient. Wir haben uns dem Ziel

verschrieben, eine rauchfreie Zukunft ohne Zigaretten zu gestalten

und transformieren unser gesamtes Unternehmen um erwachsenen

Rauchern, die sonst weiterhin Zigaretten rauchen würden,

wissenschaftlich nachgewiesene riskioreduzierte Alternativen

anzubieten.



Die Förderung eines offenen und produktiven Dialoges betreffend

des Potenzials von Wissenschaft und Innovation diesen

gesellschaftlichen Wandel voranzutreiben, bleibt ein Bestreben in

welches wir weiter investieren werden. Auch werden wir weiterhin den

Dialog mit allen Organisationen suchen, die wahrlich bestrebt sind,

Rauchern zu helfen von den Zigaretten wegzukommen, und bessere

Entscheidungen für ihre Gesundheit zu treffen.



Wir hoffen, dass all diejenigen, die die Vision einer rauchfreien

Zukunft teilen, unsere Bemühungen unterstützen anstatt uns zu

kritisieren.



Über Philip Morris in der Schweiz:



PMI ist einer der grössten Arbeitgeber der Schweiz, leistet einen

erheblichen Beitrag zur Schweizer Volkswirtschaft, und wurde drei

Jahre in Folge als TopEmployer ausgezeichnet. Sowohl das

International Operations Center von PMI wie auch unser grösstes

Forschungs- und Entwicklungszentrum - Teil unserer mehr als 6

Milliarden US-Dollar Investitionen in die Weiterentwicklung

rauchfreier Produkte - befinden sich in der Schweiz. Angesiedelt in

Neuenburg, arbeiten mehr als 430 F&E-Experten, darunter 300

Wissenschaftler von Weltrang aus fast 40 Ländern, an Innovationen und

dem wissenschaftlichen Nachweis unseres wachsenden Portfolios an

rauchfreien Produkten. Darüber hinaus arbeiten wir mit zahlreichen

Schweizer KMUs zusammen und sind ein Innovationsführer in der

Schweiz. Dutzende Schweizer Start-ups und KMUs haben im Laufe der

Jahre an unseren F&E-Aktivitäten zur Entwicklung und Bewertung

unserer rauchfreien Produkte mitgewirkt.



