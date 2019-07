Das Analysehaus RBC hat Procter & Gamble nach Zahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 89 US-Dollar belassen. Analyst Nik Modi sprach in einer am Dienstag vorliegenden Studievon einem beeindruckenden Quartal des Konsumgüterherstellers. Dazu sehe der Ausblick trotz der wirtschaftlichen Unsicherheiten und des wohl steigenden Wettbewerbsdrucks in der Branche stark aus./gl/jsl Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2019 / 08:20 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2019 / 08:29 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0111 2019-07-30/18:49

ISIN: US7427181091