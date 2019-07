Im Zuge der "3D for the Whole World"-Kampagne konzentriert das Unternehmen sein Portfolio auf eine Version von Cinema 4D und führt neue Abonnement-Optionen ein

Überarbeitete Features und die verbesserte Integration führender Technologien erweitern kreative Workflows für 3D-Profis

Maxon kündigt heute Cinema 4D Release 21 (R21) an, die nächste Generation seiner professionellen 3D-Modeling, Animations- und Rendering-Lösung. Release 21 bietet leistungsfähige neue Funktionen wie die neuen Deckflächen und Bevels, das neue Field-Force-Objekt, ein noch schnelleres User-Interface und die verbesserte Integration neuer Hardware- und Software-Technologien. Mit R21 führt Maxon außerdem seine neue Kampagne "3D for the Whole World" ein, die darauf abzielt, professionelle 3D-Software für jeden angehenden Künstler leicht zugänglich zu machen. Als Teil dieser Kampagne wird Cinema 4D künftig ausschließlich in einer Version verfügbar sein, welche das komplette Featureset enthält. Installation und Lizenzierung werden zudem effizienter und Maxon führt neue, günstige Abonnementpreise ein.

David MacGavran, CEO von Maxon, erklärt, dass "3D for the Real World" für Maxon nicht nur ein Slogan ist, sondern auch die zentrale Art und Weise, wie das Unternehmen den Markt und die Entwicklung seiner Produkte angeht. Cinema 4D gilt seit Langem als die High-End-Lösung zur Erstellung von 3D-Inhalten, die am einfachsten zu lernen und zu bedienen ist und so den kreativen Prozess der Anwender unterstützt. Heute wird der erstklassige Ruf der Software um das Attribut "am einfachsten zu erwerben" ergänzt.

"Mit R21 haben wir die Art, wie unsere Kunden Cinema 4D auswählen, herunterladen, kaufen, lizenzieren und verwalten, komplett überarbeitet", sagt McGavran. "Die Einführung einer einheitlichen Version von Cinema 4D wird es uns ermöglichen, uns ganz auf die Entwicklung einer einzigen, großartigen 3D-Lösung zu konzentrieren. Sehr attraktive Abonnement-Preisoptionen sorgen dafür, dass Benutzer auf der ganzen Welt noch einfacher auf die neueste 3D-Technologie zugreifen können.

(Maxon wird Cinema 4D R21 auf der SIGGRAPH 2019 vom 30. Juli bis 1. August 2019 im Los Angeles Convention Center an Stand #1227 vorstellen.)

Über Maxon Computer

Maxon ist ein führender Entwickler von professionellen 3D-Modeling, Painting, Animations- und Rendering-Lösungen. Die vielfach ausgezeichneten Softwarepakete Cinema 4D und Redshift 3D werden weltweit in zahlreichen Produktionen aus den Bereichen Film, Fernsehen, Werbung, Games, sowie Visualisierung von Architektur, Medizin, Produktdesign oder Infografik eingesetzt. Das in Friedrichsdorf bei Frankfurt/M., Deutschland beheimatete Unternehmen unterhält Niederlassungen und Repräsentanzen in den USA, Großbritannien, Kanada, Frankreich, Japan und Singapur. Maxon Produkte sind direkt bei Maxon oder den zertifizierten Fachhandelspartnern erhältlich. Maxon ist Teil der Nemetschek Group.

