Der Dax erleidet heute einen herben Rückschlag und verliert über -2% - so viel wie seit einem halben Jahr nicht mehr nach schwachen Zahlen von Dax-Konzernen und Konjunktursorgen. Dazu kommt dann noch eine Twitter-Salve von Donald Trump gegen China - sehr seltsam angesichts der Tatsache, dass die US-Delegation erst wenige Stunden vorher zu Gesprächen in Shanghai eingetroffen war! Damit rückt jedenfalls ein Deal zwischen den beiden Großmächten in immer weitere Ferne. Auch die Wall Street heute unter Druck ...

Den vollständigen Artikel lesen ...