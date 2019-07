Die Rohstoffmärkte haben in den letzten Wochen doch so einige Turbulenzen gesehen. Die Gründe dafür waren zwar für die jeweiligen Rohstoffe spezifisch. Und gerade im Ölmarkt sind die Einflüsse der Politik verschiedener Staaten zur Sicherung der Energieversorgung evident.Zu den bedeutenden Faktoren, vor allem für Industrierohstoffe, gehört China. Sei es, weil es um die immer größere Rolle Chinas als Rohstoffkonsument seine strategische Bedeutung immer stärker zur Geltung bringt. Oder sei es, weil sich die bisher erreichte sehr starke Nachfrage Chinas abzuschwächen droht.Der Bloomberg Commodity IndexUm einen globalen Blick auf die allgemeine Rohstoffpreisentwicklung zu erhalten, bietet sich der Bloomberg Commodity Index an. Dieser 1998 aufgelegte Benchmark-Index für Rohstoffe ist der am weitesten verbreitete Rohstoffindex, dem rund 85 Mrd. US-Dollar an Assets in verschiedenen Produkten wie ETC's und Zertifikaten folgen.

