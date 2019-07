Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

US-Verbraucherstimmung im Juli weitaus besser als erwartet

Die Stimmung unter den US-Verbrauchern ist im Juli weitaus besser als erwartet gewesen. Wie das Forschungsinstitut Conference Board berichtete, stieg der Index des Verbrauchervertrauens auf 135,7. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Stand von 124,0 erwartet. Der Vormonatswert wurde auf 124,3 von zunächst 121,5 nach oben revidiert. Der Index für die Einschätzung der aktuellen Lage verbesserte sich auf 170,9 (Vormonat: 164,3), jener für die Erwartungen erhöhte sich auf 112,2 (97,6).

Persönliche US-Konsumausgaben steigen wie erwartet

Das Wachstum der persönlichen Ausgaben der US-Konsumenten hat im Juni den Erwartungen entsprochen. Nach Angaben des Bureau for Economic Analyses stiegen sie gegenüber dem Vormonat um 0,3 (Mai revidiert: 0,5) Prozent. Volkswirte hatten einen Zuwachs von 0,3 Prozent erwartet. Vorläufig war für Mai ein Zuwachs von 0,4 Prozent gemeldet worden. Die persönlichen Einkommen erhöhten sich um 0,4 (revidiert 0,4) Prozent. Erwartet worden war ein Plus von 0,4 Prozent. Für Mai war ursprünglich ein Anstieg von 0,5 Prozent gemeldet worden. Der Preisindex der persönlichen Konsumausgaben, stieg gegenüber dem Vormonat um 0,1 Prozent und lag um 1,4 (1,4) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Die Fed strebt 2 Prozent Inflation an. Der PCE-Deflator ohne Nahrungsmittel und Energie stieg mit Raten 0,2 von und 1,6 (1,5) Prozent.

Trump drängt Fed zu "umfangreicher" Zinssenkung

US-Präsident Donald Trump hat die Zentralbank des Landes zu einer drastischen Zinssenkung gedrängt. "Ich möchte gern eine umfangreiche Absenkung sehen", sagte er am Dienstag vor Journalisten im Weißen Haus. Er sei "sehr enttäuscht" von der Federal Reserve (Fed), fügte Trump hinzu.

HVPI-Inflation in Deutschland sinkt wie erwartet

Der Inflationsdruck in Deutschland hat im Juli nach europäischer Messmethodik wie erwartet abgenommen, war auf Basis des nationalen Verbraucherpreisindex aber höher als im Juni. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) in erster Veröffentlichung mitteilte, stieg der Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) gegenüber dem Vormonat um 0,4 Prozent und lag um 1,1 (Juni: 1,5) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten Teuerungsraten von 0,3 und 1,1 Prozent prognostiziert.

US-Präsident Trump verspricht für China ungünstigen Handels-Deal

US-Präsident Donald Trump hat China zu Beginn der neuen Gespräche mit den USA über eine Beilegung des Handelsstreits einen "ungünstigen Abschluss" in Aussicht gestellt. Im Kurznachrichtendienst Twitter schrieb Trump: "Sie sollten wahrscheinlich unser Wahlergebnis abwarten, um zu sehen, ob wir einen Demokraten wie "Sleepy Joe" (Biden als Präsidenten) bekommen. In dem Fall hätten sie einen großartigen Deal in Aussicht." Es könnte aber auch sein, dass er die Wahl gewinne. "Dann werde der Abschluss entweder viel ungünstiger als der, der gegenwärtig verhandelt wird, oder es gibt gar keinen".

Johnson: Keine physischen Kontrollen an nordirischer Grenze nach hartem Brexit

Der neue britische Premierminister, Boris Johnson, hat die Wiedereinführung physischer Grenzkontrollen an der Grenze zwischen Irland und Nordirland auch im Fall eines vertragslosen Brexit ausgeschlossen. Johnson habe in einem Telefonat mit seinem irischen Kollegen Leo Varadkar betont, dass sich seine Regierung "in allen Szenarien" an die Verpflichtungen aus dem Karfreitagsabkommen halten und "niemals physische Kontrollen oder physische Infrastruktur an der Grenze" einführen werde, erklärte eine Regierungssprecherin am Dienstag.

US-Regierung fordert Deutschland zu Beteiligung an Hormus-Mission auf

In der Diskussion um die Sicherheit von Tankschiffen in der Golfregion haben die USA nach Angaben der US-Botschaft in Berlin Deutschland um Unterstützung bei der Sicherung des Handelsverkehrs gebeten. "Wir haben Deutschland offiziell aufgefordert, gemeinsam mit Frankreich und Großbritannien Hilfe bei der Sicherung der Straße von Hormus zu leisten und iranische Aggression zu bekämpfen", teilte eine Sprecherin der Botschaft in Berlin mit.

Auswärtiges Amt will bei US-Mission am Persischen Golf nicht mitmachen

Das Auswärtige Amt hat die amerikanische Forderung nach einer deutschen Beteiligung an einer US-geführten Mission im Persischen Golf zurückgewiesen. Das Bundeskanzleramt gab sich zurückhaltender und betonte lediglich, dass für Deutschland die Priorität auf einer Deeskalation der Spannungen und diplomatischen Bemühungen liegen müsse. Die USA planen eine Mission zum Schutz der Schifffahrt in der Straße von Hormus. Im SPD-geführten Auswärtigen Amt hieß es, dass sich Deutschland nicht daran beteiligen werde.

Ukrainisches Gericht ordnet Beschlagnahme von russischem Tanker an

Wenige Tage nach der Festsetzung eines russischen Tankers in einem ukrainischen Schwarzmeer-Hafen hat ein Gericht in Odessa die Beschlagnahme des Schiffes angeordnet. Wie der ukrainische Militärstaatsanwalt Anatoli Matios am Dienstag auf seiner Facebook-Seite mitteilte, entschied das Gericht im Süden der Ukraine, dass die "Nika Spirit" wegen ihrer mutmaßlichen Beteiligung an einem Zwischenfall vor der von Russland annektierten Halbinsel Krim Ende 2018 beschlagnahmt werde.

Russische Justiz warnt Opposition vor weiteren "illegalen" Protesten

Die russische Staatsanwaltschaft hat die Opposition vor weiteren nicht genehmigten Demonstrationen gewarnt. Die Justiz müsse "mit Härte gegen die Organisatoren und Teilnehmer illegaler und nicht genehmigter Kundgebungen" vorgehen, sagte der stellvertretende Generalstaatsanwalt Aleksander Buksman am Dienstag der russischen Nachrichtenagentur RIA Nowosti.

China: "Großteil" der Insassen von Umerziehungslagern wieder frei

In der nordwestchinesischen Provinz Xinjiang haben die "meisten" Gefangenen von Umerziehungslagern nach offiziellen Angaben die umstrittenen Zentren verlassen. Ein Großteil der ehemaligen Insassen habe inzwischen Arbeit gefunden, sagte der Vizegouverneur von Xinjiang, Alken Tuniaz, während einer Pressekonferenz in Peking am Dienstag. Zahlen zu den angeblichen Freilassungen legten die chinesischen Behörden nicht vor.

Polizeivertreter: Hongkong klagt 44 Demonstranten wegen Randalen an

Nach den zunehmend heftigen Zusammenstößen zwischen Demonstranten und Polizisten erhebt Hongkong einem Polizeivertreter zufolge Anklage gegen 44 festgenommene Demonstranten. "Wir sind derzeit dabei, die Anklagen vorzunehmen", sagte der ranghohe Beamte am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP.

Tatverdächtiger von Frankfurter Hauptbahnhof in Untersuchungshaft genommen

Einen Tag nach dem tödlichen Stoß gegen einen achtjährigen Jungen vor einen einfahrenden Zug im Hauptbahnhof von Frankfurt ist der mutmaßliche Täter in Untersuchungshaft genommen worden. Der Haftbefehl wegen Verdachts des Mordes und des zweifachen versuchten Mordes sei am Nachmittag antragsgemäß erlassen worden, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft der Nachrichtenagentur AFP. Der mutmaßliche Angreifer hat sich nach Angaben der Schweizer Behörden in diesem Jahr in psychiatrischer Behandlung gefunden. Er war nach Angaben der Bundespolizei in der Schweiz zur Festnahme ausgeschrieben gewesen.

Seehofer will Sicherheit an deutschen Bahnhöfen verbessern

Als Reaktion auf die tödliche Attacke am Frankfurter Hauptbahnhof will Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) die Sicherheit an deutschen Bahnhöfen verbessern. Mögliche Maßnahmen seien mehr Polizeipräsenz, eine stärkere Überwachung durch Videokameras und Umbauten an den Bahnhöfen, sagte Seehofer am Dienstag in Berlin. Am Geld sollten solche Maßnahmen nicht scheitern.

Rumäniens Innenminister tritt nach Skandal um Ermordung von 15-Jähriger zurück

Nach dem Skandal um die Ermordung einer 15-Jährigen in Rumänien ist der erst kürzlich ernannte Innenminister Nicolae Moga zurückgetreten. Er habe sich nach nur einer Woche im Amt zum Rückzug entschlossen, um das "Ansehen des Ministeriums zu schützen", erklärte Moga am Dienstag. Der Ruf des Ministeriums sei durch das "schwache Handeln mehrerer seiner Angestellten" im Zusammenhang mit der Tötung der Jugendlichen "schwer erschüttert".

+++ Konjunkturdaten +++

BELGIEN

BIP 2Q +0,2% gg Vq; +1,2% gg Vj

USA

Redbook: Einzelhandelsumsatz erste 3 Wochen Juli +1,0% gg Juni

Redbook: Einzelhandelsumsatz erste 3 Wochen Juli +4,7% gg Vorjahr

Index ausstehende Hausverkäufe Juni +2,8% gg Vm auf 108,3 - NAR

Index ausstehende Hausverkäufe Juni +1,6% gg Vorjahr - NAR

