Jetzt das Buch "Trader - Der Weg zur profitablen Handelsstrategie - in jedem Markt" bestellen! (JK-Trading.com) - Der DAX ist am Dienstag, einen Tag vor der FED-Zinsentscheidung, stark unter Druck geraten. In meiner Einschätzung für den gestrigen Handelstag ging ich davon aus, dass sich am insgesamt choppigen Ausblick für den DAX bis Mittwochabend nichts ändern dürfte, der deutsche Leitindex zwischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...