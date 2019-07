Berlin (ots) - Die Bürgermeisterin des Berliner Bezirks Tempelhof-Schöneberg, Angelika Schöttler (SPD), erwartet, dass das Tempelhofer Feld an seinen Rändern bebaut wird.



Auf rbb 88.8 sagte sie am Dienstag, das Thema müsse wieder diskutiert werden. Sie sei felsenfest davon überzeugt, dass spätestens in zehn Jahren die Ränder moderat bebaut sein werden.



Schöttler sprach von einem Mix aus Wohnen und Gewerbe. Auch ein Sportplatz mit einem Rasenfeld würde dort wunderbar hinpassen.



