Der Biotechkonzern Amgen hebt den Jahresausblick nach einem gewinnstarken zweiten Quartal an. Der bereinigte Gewinn pro Aktie habe in den drei Monaten bis Juni bei 3,97 US-Dollar gelegen, teilte das Unternehmen am Dienstag nach US-Börsenschluss am Konzernsitz in Thousand Oaks mit. Analysten hatten im Mittel mit 3,59 US-Dollar gerechnet. Beim Umsatz erreichte Amgen 5,87 Milliarden US-Dollar, erwartet worden waren 5,68 Milliarden.

Im Lichte der Ergebnisse wird der Biotech-Riese für das Jahr etwas optimistischer: Der bereinigte Gewinn pro Aktie soll jetzt bei 13,75 bis 14,30 US-Dollar liegen statt bei 13,25 bis 14,30 Dollar. Den Umsatz sieht Amgen nun bei 22,4 bis 22,9 Milliarden Dollar. Zuvor hatte das Unternehmen 22 bis 22,9 Milliarden Dollar ins Auge gefasst./fba/gl

