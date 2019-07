An der Wall Street ging es am Dienstag abwärts. Auslöser war US-Präsident Donald Trump. Unter den Einzelwerten brach die Aktie von Under Armour ein.

US-Präsident Donald Trump hat mit einem Tweet über den Handelsstreit mit China Anleger verunsichert. Die erwartete Zinssenkung der US-Notenbank Fed verhinderte am Dienstag allerdings größere Kursverluste.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte verlor 0,1 Prozent und kam auf 27.199 Punkte. Der breiter gefasste S&P-500 gab 0,3 Prozent auf 3013 Zähler nach. Der Index der Technologiebörse Nasdaq büßte 0,2 Prozent auf 8274 Stellen ein.

An der Börse gilt eine Fed-Zinssenkung um einen Viertel Prozentpunkt als sicher. Der Grund für diesen Schritt sei nicht die US-Konjunktur, sagte Marc Chandler, Chef-Anlagestratege des Brokerhauses Bannockburn. Sie gelte vielmehr als Absicherung gegen eine mögliche Abschwächung des Wachstums.

Unterdessen warnte Trump die Regierung ...

