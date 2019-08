Die Aktienmärkte in New York werden die neue Handelswoche beginnen wie sie die alte beendet haben: mit Verlusten. Die Eskalation im Handelsstreit und weitere Verbal-Attacken des US-Präsidenten in Richtung China - Donald Trump bezichtigt die Volksrepublik der Währungsmanipulation - sprechen gegen eine schnelle (oder überhaupt eine) Einigung. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

Den vollständigen Artikel lesen ...