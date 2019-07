Die APAC Blockchain Conference fand vom 22. bis zum 24. Juli 2019 in Sydney, Australien, statt. Diese bereits zum dritten Mal stattfindende Blockchain-Veranstaltung ist die größte Blockchain-Konferenz Australiens und die einzige, die von der Australian Digital Commerce Association unterstützt wird. Sie zieht Branchenteilnehmer aus der Region an, die dort hauptsächlich reale Anwendungen der Blockchain-Innovation besprechen.

S BLOCK ist stolzer Partner der Konferenz. Der Vizepräsident von S BLOCK Peter Busser hatte seinen ersten öffentlichen Auftritt und stellte die kommerziellen Chancen und technischen Einzelheiten des Super Digital Wallet vor. Anschließend wurde er eingeladen, an einem Gastforum teilzunehmen. Dort erforschte er gemeinsam mit anderen Sprechenden das Thema der Blockchain-Sicherheit und des Komforts digitaler Zahlungen. Er berichtete über die Beiträge von S BLOCK zur globalen Branche und wie vielversprechend die erste digitale, vollständig in das aktuelle Finanzsystem integrierte Währung ist.

Peter Busser verfügt über viel Erfahrung im Management quantitativer Finanzprodukte für das quantitative Trading sowie einen unerschütterlich guten Ruf in der globalen Investment-Community. Er ist hauptverantwortlich für die Produktentwicklung des S-BLOCK-Wallets und arbeitet mit einem mehrere Millionen Dollar schwerem Fund. Unter seiner Führung konnte das Team durch revolutionäre AI-Trading-Technologie und die Zusammenarbeit mit 30 branchenführenden Quant-Funds bis zu 60 monatliche Kurzzeitrendite einfahren.

Bei seinem Bericht enthüllte er ein weiteres Feature des S-BLOCK-Ökosystems, die MasterNodes, und führte die Forumsteilnehmenden durch das Transaktions-Log des quantitativen Trading-Systems. Anschließend verblüffte er das Publikum durch die Ankündigung der bald verfügbaren Version 2.0, die am 20. September in Dubai gelauncht werden soll. Die aktualisierte Version wird mit Spannung erwartete Features wie beispielsweise S Pay und den Wormhole Chat umfassen.

In seinem Kommentar zum aktuellen Stand des Ökosystems hob Peter Busser die schnelle Wertschätzung des SBO-Tokens hervor, dessen Wert seit dem Release um das 1,8-Fache gestiegen war. Diese Ergebnisse seien zwar ermutigend, so Peter Busser, doch es ist wichtig, diesen Trend auch stetig fortzusetzen, was dank des starken Rückhalts von SBO durch das quantitative Einkommen auch gut möglich sei. So könne eine große Wertfluktuation, wie sie bei anderen Kryptowährungen zu beobachten sei, verhindert werden.

