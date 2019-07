SiC-Großkristall mit 150 mm Durchmesser für schnell wachsende Märkte

HUDSON, New Hampshire, July 31, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die GTAT Corporation, die unter dem Handelsnamen Advanced Technologies (GTAT) agiert, stellt ihr Siliziumkarbid (SiC) CrystX für den Einsatz in elektrizitätsbezogenen Elektronikanwendungen wie zum Beispiel in Elektrofahrzeugen vor. Die Nachfrage nach Siliziumkarbid steigt rapide aufgrund der außergewöhnlichen Leistungs- und Temperaturumschlageigenschaften des Materials, die es Elektrofahrzeugen und anderen industriellen Anwendungen ermöglichen, bei kleineren Größen und geringeren Gewichten effizienter zu arbeiten.



Aufbauend auf seiner jahrzehntelangen Erfahrung im Kristallwachstum produziert GT Advanced Technologies zunehmende Mengen des Siliziumkarbids CrystX für wachsende Märkte, auf denen eine Nachfrage nach den technischen Vorteilen dieses Materials besteht. "Unsere Tradition beim Kristallwachstum verleiht uns eine enorme Plattform, um das Siliziumkarbid CrystX mit einem aggressiven Kostensenkungsfokus für die Zukunft herzustellen", sagte Greg Knight, President und Chief Executive Officer von GTAT. "Wir sind jetzt größenmäßig auf die Serienproduktion eingestellt und können schneller Kapazitäten hinzufügen als jeder andere in der Branche." Durch SiC werden Elektrofahrzeuge eine wesentlich größere Reichweite erzielen, da das Material viel kleinere und leichtere Module und Schaltkreise ermöglicht. Dies gilt auch für andere industrielle Anwendungen, bei denen Anforderungen nach hoher Leistung und hohen Temperaturen die Verwendung von gewöhnlicheren Siliziummaterialen ausschließen.

Das Siliziumkarbid CrystX ist bei GTAT in Form von Großkristallen erhältlich und ist für das Wafering vorbereitet. Bei dem zurzeit verfügbaren Formfaktor des Siliziumkarbids CrystX beträgt der Durchmesser 150 mm und eine ideale Einsatzhöhe liegt bei 25 mm oder mehr. "Die schnell wachsenden Märkte für Leistungselektronik und Elektrofahrzeuge können nun unsere Fähigkeit nutzen, außergewöhnlich hochwertiges CrystX-Siliziumkarbid zu Volumen und Kostenstrukturen herzustellen, die die globalen Märkte nach sich ziehen werden", so Knight abschließend.

Über die GTAT Corporation

Die GTAT Corporation ist ein diversifiziertes Technologieunternehmen, das fortschrittliche Materialien und innovative Kristallwachstumstechnologie für die Solar-, Leistungselektronik- und Optoelektronikindustrie herstellt. Die technischen Innovationen des Unternehmens beschleunigen die Entstehung einer neuen Produktgeneration in diesem diversifizierten globalen Markt. Weitere Informationen über das Unternehmen erhalten Sie auf www.gtat.com .

