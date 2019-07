CALHOUN, Ga., July 31, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries, Inc. (NYSE: MHK) gab heute die Nettoerträge des 2. Quartals 2019 in Höhe von 202 Millionen USD sowie verwässerte Gewinne in Höhe von 2,79 USD pro Aktie (EPS) bekannt. Bereinigte Nettoerträge betrugen 210 Millionen USD und EPS betrug 2,89 USD, ohne Umstrukturierungs-, Übernahme- und sonstige Kosten. Der Nettoumsatz für das zweite Quartal 2019 betrug 2,6 Milliarden USD, eine Steigerung von 0,3 % wie berichtet und 2,4 % auf einer konstanten Währungs- und Tagesbasis. Im zweiten Quartal 2018 betrug der Nettoumsatz 2,6 Milliarden USD, die Nettoerträge lagen bei 197 Milliarden USD und EPS 2,62 USD; bereinigte Nettoerträge beliefen sich auf 263 Millionen USD und EPS auf 3,51 USD, ohne Umstrukturierungs-, Übernahme- und sonstige Kosten.



Für die sechs Monate bis zum 29. Juni 2019 betrugen die Nettoerträge und EPS 324 Millionen USD bzw. 4,48 USD. Die Nettoerträge betrugen 364 Millionen USD und EPS betrug 5,04 USD, ohne Umstrukturierungs-, Übernahme- und sonstige Kosten. Für die sechs Monate 2019 belief sich der Nettoumsatz auf 5,03 Milliarden USD, was einer Steigerung von 0,8 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht oder 4 % währungsbereinigt und auf Tagesbasis. Für die sechs Monate bis zum 30. Juni 2018 betrug der Nettoumsatz 4,99 Milliarden USD, die Nettoerträge 405 Millionen USD und EPS 5,41 USD; ohne Umstrukturierungs-, Übernahme- und sonstige Kosten betrugen die Nettoerträge und EPS 488 Millionen USD und 6,52 USD.



Jeffrey S. Lorberbaum, Vorsitzender und CEO, erklärte hinsichtlich der Leistung von Mohawk Industries im zweiten Quartal: "Im zweiten Quartal erzielte unser Unternehmen Ergebnisse am oberen Ende des Ausblicks. Der US-Dollar wurde im Vergleich zum Vorjahr stärker, was unsere erarbeiteten Ergebnisse für das Quartal um ca. 9 Millionen USD verringerte. Die meisten Märkte, in denen wir operieren, bleiben abgeschwächt, mit Druck auf Absatzmengen und Preise, und wir erwarten, dass das Marktumfeld schwierig bleibt.



"Angesichts der Unsicherheiten auf unseren Märkten ergreifen wir Maßnahmen, um unser Geschäft zu verbessern. Wir straffen unsere Geschäftsprozesse, konsolidieren unsere Standorte und nehmen teure Vermögenswerte heraus. Wir reduzieren die Produktion, um die Lagerbestände zu kontrollieren, führen neue Produktkategorien ein und verstärken Werbemaßnahmen, um auf die sich verändernden Märkte zu reagieren. Wir reduzieren Overhead-Strukturen und überwachen Investitionen. Wir profitieren im Zeitraum von geringeren Materialkosten, die durch weiter steigende Arbeits- und Energiekosten aufgehoben werden. Wir senken unsere Verwaltungskosten, während wir in den Vertrieb investieren, um neue Produkte zu fördern und neue Märkte erschließen. Um die Inflation aufzufangen, haben wir im ersten Halbjahr Preiserhöhungen durchgesetzt, obwohl ein großer Teil des Gewinns durch Angebotsmix und Wettbewerbsdruck kompensiert wurde.

"Indem wir diese Herausforderungen bewältigen, verbessern wir den langfristigen Wert unseres Unternehmens. Die Verwertung unserer Neuinvestitionen in den USA, Europa und Russland steigt, da wir unser Produktangebot vergrößern, unsere Kundenbasis erweitern und neue Schichten einführen, um die Produktion in unseren neuen Anlagen zu steigern. Die Margen unserer Greenfield-Projekte werden mit der Zeit größer, da unser Umsatz, die Produktion und der Angebotsmix sich verbessert und die Kosten sinken. Die kritische Integration unserer Akquisitionen in Australien, Neuseeland und Brasilien ist größtenteils abgeschlossen, und unsere Managementteams sind darauf fokussiert, unsere Marktposition, Angebote und Kostenstruktur zu verbessern. Bei jeder Akquisition machen wir durch neue Investitionen Fortschritte, um unsere Kapazitäten zu verbessern und neue Produkte einzuführen. Diese Akquisitionen tragen zu unseren Ergebnissen bei, da wir eine Grundlage für Wachstum und Margensteigerung schaffen.



"In diesem Quartal stiegen die Umsätze in unserem Segment Global Ceramic wie berichtet um 3 % und um 5 % auf einer beständigen Währungs- und Tagesbasis. Die segmentbezogene operative Gewinnmarge betrug wie berichtet 12 % und sank Jahr um Jahr aufgrund von Inflation, vorübergehenden Stilllegungskosten und Marketing-Investitionen, die teilweise durch Produktivität ausgeglichen wurden. Wir sind überzeugt, dass unser Keramik-Umsatz mit dem US-Markt konform ist, wobei unsere Preisgestaltung und unser Angebotsmix durch den wachsenden Wettbewerb und Überbestand beeinflusst wird. Wir erwarten, dass der US-Keramik-Markt im zweiten Halbjahr schwach bleibt, und wir ergreifen viele Maßnahmen, um unseren Umsatz und die Kosten zu verbessern. Wir installieren Anlagen für unser neues Keramik-Klick-Installationssystem, erweitern den Vertrieb für unser Keramik-Bedachungssystem und führen starke Porzellanfliesen für die Außenanwendung ein. Wir starten Werbemaßnahmen, um den Absatz zu steigern, und wir führen geringere Preise ein, um uns dem Markt anzupassen. Unsere neue Anlage für Quartz-Arbeitsplatten in Tennessee wird hochgefahren, und wir haben begonnen, stilisiertere Produkte herzustellen, um unseren Umsatz und Angebotsmix zu steigern. In Mexiko steigern wir unsere Vertriebskraft, führen neue Porzellan-Sortimente ein und unterstützen Geschäfte, die nur Daltile-Produkte verkaufen. In Brasilien entwickelt sich das Eliane-Geschäft aufgrund unserer führenden Marken, Premium-Produkte und effizienten Abläufe gut. Auf dem schwierigen Keramikmarkt ermöglichen uns unsere starke Präsenz im Einzelhandel, unsere Baumärkte und die Vertriebskanäle im Baubereich zu wachsen und schwächere Exporte teilweise auszugleichen. Bei der nachlassenden europäischen Konjunktur wachsen unsere Keramik-Umsätze, jedoch machte sie sich bei unseren Margen und unserem Angebotsmix bemerkbar. Um weiter zu expandieren, haben wir unsere Vertriebsorganisation in Europa restrukturiert, um den Fokus auf kleinere geografische Regionen und bestimmte Vertriebskanäle zu legen, und wir nutzen Eigenmarken-Programme, um unsere Marktpenetration zu optimieren. Um unsere Leistungsfähigkeit zu verbessern, werden Maßnahmen ergriffen, um die Herstellungs- und Vertriebsgemeinkosten zu reduzieren. Trotz eines schwächeren Keramik-Marktes setzte unser Russland-Geschäft das starke Wachstum fort, wobei unsere Premium-Produkte unseren Angebotsmix verbessern. Die neue Kapazität, die wir vor Kurzem ermöglicht haben, wird vollständig genutzt, um unser höheres Absatzvolumen zu unterstützen.

"Während des Quartals sank unser Umsatz im Segment "Flooring North America" um 7 %. Die operative Gewinnmarge betrug 6 %, wie berichtet. Die betrieblichen Erträge für das Segment sanken erwartungsgemäß aufgrund des geringeren Absatzvolumens, der Inflation und der erhöhten Kosten für LVT. Paul de Cock, Leiter des Unternehmensbereichs, hat die Umstrukturierung des Managements vollzogen. Das neue Team wurde zusammengestellt und verbessert die Strategien und ihre Durchführung. Im letzten Jahr waren die Umsätze in den meisten Kategorien schwächer, da die Kunden weniger kauften, und der Preisanstieg wurde mit einem geringeren Produktmix ausgeglichen. Wir haben erhebliche Fortschritte gemacht in Bezug auf unsere Maßnahmen zur Kostenverbesserung, indem wir unter anderem ineffiziente Extrusionsverfahren ersetzt haben und vier teure Betriebsabläufe abgeschafft haben. Der Umsatz von Teppichen für den Privatverkauf ist gesunken, und die tiefpreisigeren Polyester-Teppiche erobern Marktanteile und wirken sich auf unseren Produktmix aus. Wir steigern unsere Werbeaktivitäten, und wir haben neue Produkte eingeführt, um unsere Marktposition zu verteidigen. Unser gewerbliches Teppichfliesengeschäft wächst weiter, da wir innovative Designs sowie neue Mustertechnologien eingeführt haben. Unsere wasserdichten Laminatprodukte mit verbesserter Optik und Texturen verbessern unseren Produktmix und den durchschnittlichen Verkaufspreis. Wir nutzen unsere einzigartige wasserdichte Technologie für alle unsere Produktlinien und upgraden unsere HDF-Herstellung, um unsere Kapazitäten zu erhöhen und unsere Kosten zu senken. Wir machen erhebliche Fortschritte mit unserer LVT-Herstellung, wobei die Produktion um mehr als 30 % im Berichtszeitraum gestiegen ist. Im Laufe des Jahres planen wir weitere Verbesserungen in der Produktion und bei den Kosten, und führen neue Funktionen ein, die in Europa weiterentwickelt wurden. Wir werden unseren Umsatz im Bereich LVT weiter steigern, indem wir neue Optiken und Funktionen durch unsere Aktivitäten einführen.

"In diesem Quartal stiegen die Umsätze in unserem Segment Flooring Rest of the World wie berichtet um 9,0 % und um 15 % auf einer beständigen Währungs- und Tagesbasis. Die operative Gewinnmarge des Segments betrug wie berichtet 16 % und 17 % auf einer bereinigten Basis aufgrund gesteigerten Volumens und niedrigerer Inflation, was teilweise durch Preis und Angebotsmix ausgeglichen wurde. Auch bei schwächelnder Konjunktur ist unser Segment aufgrund unserer Investitionen in Produktinnovation, Kostenverbesserungen und neue Geschäftstätigkeiten, einschließlich LVT und Teppichfliesen in Europa sowie Vinylplatten in Russland, leistungsfähig. Unser europäisches Laminat-Geschäft wächst aufgrund unserer einzigartigen Oberflächentechnologien und Wasserfestigkeit bei unseren Premiummarken Quick-Step und Pergo. Unsere zwei ursprünglichen europäischen LVT-Linien laufen gut und bieten uns Wettbewerbsvorteile. Unsere neue dritte LVT-Linie hat sich im Berichtszeitraum erheblich verbessert, da die Produktionsgeschwindigkeit, Effizienz und die Erträge stark angestiegen sind. Die höhere Leistung unterstützt neue Markteinführungen, die unsere Geschäftstätigkeit erweitern werden. Unsere neue Plattenvinyl-Anlage in Russland steigert ihre Produktivität und Qualität vergleichbar mit unseren etablierten Geschäftstätigkeiten. Wir erweitern unsere Kundenbasis in Russland und unser Produktangebot, um unser Absatzvolumen zu steigern und unsere erwarteten Ziele zu erreichen. Der europäische Markt für Vinylplatten hat sich abgeschwächt, mit Auswirkungen auf Absatzvolumen und Gewinnmargen. Um unsere Position zu stärken, führen wir innovative Produkte ein und reduzieren unsere Kosten. Unser Geschäft im Bereich Isolierungen läuft gut, da unser Polyurethan-Produkt Marktanteile von anderen Alternativen übernimmt. Um unsere Marktposition in Australien und Neuseeland zu verbessern, bringen wir viele neue Produkte für weiche und harte Oberflächen auf den Markt, die Konzepte von unseren anderen Standorten nutzen. Wir haben die kostspielige Garnproduktion in Australien aufgegeben, und wir installieren neue Teppichfliesen-Ausrüstung, um unseren gewerblichen Absatz zu steigern.

"Die allgemeinen Bedingungen auf unseren weltweiten Märkten für Bodenbeläge sind anspruchsvoller und der Wettbewerb ist intensiver. Wir ergreifen Maßnahmen, um unseren Umsatz zu verbessern, unsere Kosten zu reduzieren, unsere Lagerbestände zu managen und unsere Angebote anzupassen. Der US-Markt für Bodenbeläge ist schwieriger, und wir ergreifen Maßnahmen, um unser Absatzvolumen zu steigern und unsere Kosten zu reduzieren. Auf dem US-Markt für Keramik haben eine geringere Nachfrage und Käufe über dem Tarif zu überhöhten Lagerbeständen auf dem Markt geführt, die sich auf Umsatz und Gewinnmargen auswirken. Unsere LVT-Produktion ist in den USA und in Europa stark gestiegen und wird sich im Jahresverlauf weiter verbessern, da wir eine ausgefeiltere Technologie eingesetzt haben. Unser Segment für Bodenbeläge ROW ("Rest of the World?) liefert trotz schwächelnder Märkte solide Ergebnisse. Unsere neuen Anlagen in den USA, Europa und Russland haben durch die Produktionssteigerung erhebliche Fortschritte erzielt, und wir steigern unseren Absatz, um mit der Zeit unsere geplanten Ergebnisse zu erreichen. Unter Berücksichtigung aller dieser Fakten beläuft sich unsere EPS-Schätzung für das dritte Quartal auf 2,58 bis 2,68 USD, ohne Einmalaufwendungen.

"Da wir mit den gegenwärtigen Bedingungen die Branche für Bodenbeläge beeinflusst haben, konzentrieren wir uns darauf, das langfristige Wachstum und die Profitabilität unseres Geschäfts zu optimieren. Wir setzen zahlreiche Veränderungen um, die unsere zukünftigen Ergebnisse verbessern werden. Wir sind mit unseren Produkten und auf unseren Märkten führend, und unsere neuen Investitionen werden solide Erträge erzielen, wenn sie weiterentwickelt werden. Unsere Bilanzstruktur und unser Cashflow sind stark, wobei unsere Nettoschulden zu bereinigtem EBITDA bei 1,8X liegen, die bis zum Ende des Jahres weiter sinken werden."

ÜBER MOHAWK INDUSTRIES

Mohawk Industries ist der weltweit führende Hersteller von Bodenbelägen und entwickelt Produkte, die Wohn- und Geschäftsräume rund um die Welt verschönern. Mohawks vertikal integrierte Produktions- und Vertriebsprozesse bieten Wettbewerbsvorteile bei der Herstellung von Teppichböden, Teppichen, Keramikfliesen sowie Laminat-, Holz-, Stein und Vinylbodenbelägen. Unsere branchenweit führenden Innovationen haben Produkte und Technologien hervorgebracht, die unsere Marke von anderen am Markt unterscheiden und sämtlichen Anforderungen bei Umbaumaßnahmen und Neubauten entsprechen. Unsere Marken gehören zu den bekanntesten der Branche und beinhalten unter anderem American Olean, Daltile, Durkan, Eliane, Feltex, Godfrey Hirst, IVC, Karastan, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group, Pergo, Quick-Step und Unilin. Im vergangenen Jahrzehnt hat Mohawk seine Geschäftstätigkeit transformiert und sich von einem amerikanischen Teppichhersteller zum größten Unternehmen für Bodenbeläge weltweit entwickelt, mit Geschäftstätigkeit in Australien, Brasilien, Kanada, Europa, Indien, Malaysia, Mexiko, Neuseeland, Russland und den USA.



Bestimmte Aussagen in den unmittelbar vorangegangen Paragraphen, insbesondere Erwartungen in Bezug auf künftige Leistung, Geschäftsperspektiven, Wachstum und Betriebsstrategien und Ähnliches sowie diejenigen, die Wörter enthalten wie "könnte?, "sollte?, "glaubt?, "antizipiert", "erwartet? und "schätzt? oder ähnliche Ausdrücke, stellen zukunftsgerichtete Aussagen dar." In Bezug auf diese Aussagen beansprucht Mohawk den Schutz eines "sicheren Hafens? für zukunftsweisende Aussagen, so wie er im Private Securities Litigation Reform Act von 1995 enthalten ist. Es kann keine Versicherung geben, dass die zukunftsgerichteten Aussagen zutreffen werden, da sie auf zahlreichen Annahmen gründen, die Risiken und Ungewissheiten mit einschließen. Die folgenden wichtigen Faktoren können dazu beitragen, dass zukünftige Ergebnisse sich ändern; Konkurrenz; Inflation und Deflation bei Rohstoffen und anderen Input-Kosten; Inflation und Deflation auf Verbrauchermärkten; Energiekosten und Vertrieb; Zeitpunkt und Höhe des Kapitalaufwands; Implementierung von Preiserhöhungen für die Produkte des Unternehmens; Firmenwertabschreibungen; Integration von Akquisitionen; internationale Operationen; Einführung neuer Produkte; Steuern und Steuerreform; Rationalisierung von Operationen, Steuern und Steuerreform; Produkt- und sonstige Ansprüche; Gerichtsverfahren; und andere Risiken, die in Mohawks SEC-Berichten und öffentlichen Bekanntgaben identifiziert wurden.

MOHAWK INDUSTRIES, INC. AND SUBSIDIARIES (Unaudited) Condensed Consolidated Statement of Operations Data Three Months Ended Six Months Ended (Amounts in thousands, except per share data) June 29, 2019 June 30, 2018 June 29, 2019 June 30, 2018 Net sales $ 2,584,485 2,577,014 5,026,975 4,989,216 Cost of sales 1,847,867 1,810,459 3,665,430 3,517,969 Gross profit 736,618 766,555 1,361,545 1,471,247 Selling, general and administrative expenses 469,758 440,248 929,355 876,541 Operating income 266,860 326,307 432,190 594,706 Interest expense 10,521 7,863 20,994 15,391 Other (income) expense, net (3,048 ) 2,090 (6,784 ) 6,088 Earnings before income taxes 259,387 316,354 417,980 573,227 Income tax expense 56,733 118,809 93,751 166,441 Net earnings including noncontrolling interest 202,654 197,545 324,229 406,786 Net income attributable to noncontrolling interest 213 959 203 1,434 Net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 202,441 196,586 324,026 405,352 Basic earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. Basic earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 2.80 2.64 4.50 5.44 Weighted-average common shares outstanding - basic 72,402 74,597 71,970 74,525 Diluted earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. Diluted earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 2.79 2.62 4.48 5.41 Weighted-average common shares outstanding - diluted 72,680 74,937 72,250 74,928 Other Financial Information (Amounts in thousands) Net cash provided by operating activities $ 396,190 437,758 566,327 620,986 Depreciation and amortization $ 140,482 127,048 277,773 249,702 Capital expenditures $ 144,111 247,418 281,059 498,354 Condensed Consolidated Balance Sheet Data (Amounts in thousands) June 29, 2019 June 30, 2018 ASSETS Current assets: Cash and cash equivalents $ 128,096 518,226 Receivables, net 1,819,474 1,737,935 Inventories 2,367,631 2,061,204 Prepaid expenses and other current assets 493,116 456,315 Total current assets 4,808,317 4,773,680 Property, plant and equipment, net 4,714,306 4,421,073 Right of use operating lease assets

343,716 - Goodwill 2,565,702 2,447,046 Intangible assets, net 950,624 858,532 Deferred income taxes and other non-current assets 423,437 393,708 Total assets $ 13,806,102 12,894,039 LIABILITIES AND STOCKHOLDERS' EQUITY Current liabilities: Current portion of long-term debt and commercial paper $ 1,891,512 1,146,511 Accounts payable and accrued expenses 1,713,934 1,589,561 Current operating lease liabilities 100,345 - Total current liabilities 3,705,791 2,736,072 Long-term debt, less current portion 1,169,489 1,884,023 Non-current operating lease liabilities 249,844 - Deferred income taxes and other long-term liabilities 859,387 870,467 Total liabilities 5,984,511 5,490,562 Redeemable noncontrolling interest - 30,043 Total stockholders' equity 7,821,591 7,373,434 Total liabilities and stockholders' equity $ 13,806,102 12,894,039 Segment Information Three Months Ended As of or for the Six Months Ended (Amounts in thousands) June 29, 2019 June 30, 2018 June 29, 2019 June 30, 2018 Net sales: Global Ceramic $ 958,031 929,297 1,856,383 1,805,845 Flooring NA 983,439 1,057,570 1,905,419 2,007,928 Flooring ROW 643,015 590,147 1,265,173 1,175,443 Intersegment sales - - - - Consolidated net sales $ 2,584,485 2,577,014 5,026,975 4,989,216 Operating income (loss): Global Ceramic $ 118,141 134,760 202,476 248,177 Flooring NA 59,502 100,662 60,151 175,410 Flooring ROW 101,533 100,166 191,964 189,226 Corporate and intersegment eliminations (12,316 ) (9,281 ) (22,401 ) (18,107 ) Consolidated operating income $ 266,860 326,307 432,190 594,706 Assets: Global Ceramic $ 5,661,364 4,974,791 Flooring NA 4,024,428 3,927,190 Flooring ROW 3,858,264 3,701,419 Corporate and intersegment eliminations 262,046 290,639 Consolidated assets $ 13,806,102 12,894,039

Reconciliation of Net Earnings Attributable to Mohawk Industries, Inc. to Adjusted Net Earnings Attributable to Mohawk Industries, Inc. and Adjusted Diluted Earnings Per Share Attributable to Mohawk Industries, Inc. (Amounts in thousands, except per share data) Three Months Ended Six Months Ended June 29, 2019 June 30, 2018 June 29, 2019 June 30, 2018 Net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 202,441 196,586 324,026 405,352 Adjusting items: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 8,840 16,042 48,335 38,146 Acquisitions purchase accounting , including inventory step-up 1,164 194 3,716 1,548 Release of indemnification asset - - - 1,749 Income taxes - reversal of uncertain tax position - - - (1,749 ) Income taxes (2,701 ) 50,106 (11,853 ) 43,166 Adjusted net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 209,744 262,928 364,224 488,212 Adjusted diluted earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 2.89 3.51 5.04 6.52 Weighted-average common shares outstanding - diluted 72,680 74,937 72,250 74,928 Reconciliation of Total Debt to Net Debt (Amounts in thousands) June 29, 2019 Current portion of long-term debt and commercial paper $ 1,891,512 Long-term debt, less current portion 1,169,489 Less: Cash and cash equivalents 128,096 Net Debt $ 2,932,905 Reconciliation of Operating Income to Adjusted EBITDA (Amounts in thousands) Trailing Twelve Three Months Ended Months Ended September 29, 2018 December 31, 2018 March 30, 2019 June 29, 2019 June 29, 2019 Operating income $ 287,244 213,376 165,330 266,860 932,810 Other (Expense)/ Income (706 ) (504 ) 3,736 3,048 5,574 Net (income) loss attributable to noncontrolling interest (1,013 ) (704 ) 10 (213 ) (1,920 ) Depreciation and amortization 132,972 139,092 137,291 140,482 549,837 EBITDA 418,497 351,260 306,367 410,177 1,486,301 Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 19,890 20,412 39,495 8,840 88,637 Acquisitions purchase accounting, including inventory step-up 7,090 6,721 2,552 1,164 17,527 Release of indemnification asset - 2,857 - - 2,857 Adjusted EBITDA $ 445,477 381,250 348,414 420,181 1,595,322 Net Debt to Adjusted EBITDA 1.8 Reconciliation of Net Sales to Net Sales on a Constant Exchange Rate and on Constant Shipping Days Excluding Acquisition Volume (Amounts in thousands) Three Months Ended Six Months Ended June 29, 2019 June 30, 2018 June 29, 2019 June 30, 2018 Net sales $ 2,584,485 2,577,014 5,026,975 4,989,216 Adjustment to net sales on constant shipping days 2,833 - 38,514 - Adjustment to net sales on a constant exchange rate 51,209 - 124,354 - Net sales on a constant exchange rate and constant shipping days 2,638,527 2,577,014 5,189,843 4,989,216 Less: impact of acquisition volume (135,104 ) - (254,995 ) - Net sales on a constant exchange rate and constant shipping days excluding acquisition volume $ 2,503,423 2,577,014 4,934,848 4,989,216 Reconciliation of Segment Net Sales to Segment Net Sales on a Constant Exchange Rate and on Constant Shipping Days Excluding Acquisition Volume (Amounts in thousands) Three Months Ended Six Months Ended Global Ceramic June 29, 2019 June 30, 2018 June 29, 2019 June 30, 2018 Net sales $ 958,031 929,297 1,856,383 1,805,845 Adjustment to net sales on constant shipping days 2,833 - 14,382 - Adjustment to segment net sales on a constant exchange rate 17,235 - 44,114 - Segment net sales on a constant exchange rate and constant shipping days 978,099 929,297 1,914,879 1,805,845 Less: impact of acquisition volume (53,722 ) - (104,718 ) - Segment net sales on a constant exchange rate and constant shipping days excluding acquisition volume $ 924,377 929,297 1,810,161 1,805,845 Reconciliation of Segment Net Sales to Segment Net Sales on Constant Shipping Days (Amounts in thousands) Three Months Ended Six Months Ended Flooring NA June 29, 2019 June 30, 2018 June 29, 2019 June 30, 2018 Net sales $ 983,439 1,057,570 1,905,419 2,007,928 Adjustment to net sales on constant shipping days - - 14,635 - Segment net sales on constant shipping days $ 983,439 1,057,570 1,920,054 2,007,928 Reconciliation of Segment Net Sales to Segment Net Sales on a Constant Exchange Rate and on Constant Shipping Days Excluding Acquisition Volume (Amounts in thousands) Three Months Ended Six Months Ended Flooring ROW June 29, 2019 June 30, 2018 June 29, 2019 June 30, 2018 Net sales $ 643,015 590,147 1,265,173 1,175,443 Adjustment to net sales on constant shipping days - - 9,497 - Adjustment to segment net sales on a constant exchange rate 33,975 - 80,240 - Segment net sales on a constant exchange rate and constant shipping days 676,990 590,147 1,354,910 1,175,443 Less: impact of acquisition volume (81,382 ) - (150,277 ) - Segment net sales on a constant exchange rate and constant shipping days excluding acquisition volume $ 595,608 590,147 1,204,633 1,175,443 Reconciliation of Gross Profit to Adjusted Gross Profit (Amounts in thousands) Three Months Ended June 29, 2019 June 30, 2018 Gross Profit $ 736,618 766,555 Adjustments to gross profit: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 5,867 12,018 Acquisitions purchase accounting, including inventory step-up 1,164 194 Adjusted gross profit $ 743,649 778,767 Reconciliation of Selling, General and Administrative Expenses to Adjusted Selling, General and Administrative Expenses (Amounts in thousands) Three Months Ended June 29, 2019 June 30, 2018 Selling, general and administrative expenses $ 469,758 440,248 Adjustments to selling, general and administrative expenses: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs (3,068 ) (4,024 ) Adjusted selling, general and administrative expenses $ 466,690 436,224 Reconciliation of Operating Income to Adjusted Operating Income (Amounts in thousands) Three Months Ended June 29, 2019 June 30, 2018 Operating income $ 266,860 326,307 Adjustments to operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 8,935 16,042 Acquisitions purchase accounting, including inventory step-up 1,164 194 Adjusted operating income $ 276,959 342,543 Reconciliation of Segment Operating Income to Adjusted Segment Operating Income (Amounts in thousands) Three Months Ended Global Ceramic June 29, 2019 June 30, 2018 Operating income $ 118,141 134,760 Adjustments to segment operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 653 5,408 Adjusted segment operating income $ 118,794 140,168 Reconciliation of Segment Operating Income to Adjusted Segment Operating Income (Amounts in thousands) Three Months Ended Flooring NA June 29, 2019 June 30, 2018 Operating income $ 59,502 100,662 Adjustments to segment operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 3,352 8,881 Adjusted segment operating income $ 62,854 109,543 Reconciliation of Segment Operating Income to Adjusted Segment Operating Income and Adjusted Segment Operating Income on a Constant Exchange Rate (Amounts in thousands) Three Months Ended Flooring ROW June 29, 2019 June 30, 2018 Operating income $ 101,533 100,166 Adjustments to segment operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 4,412 1,338 Acquisitions purchase accounting, including inventory step-up 1,164 194 Adjusted segment operating income $ 107,109 101,698 Adjustment to operating income on a constant exchange rate 5,765 - Adjusted segment operating income on a constant exchange rate $ 112,874 101,698 Reconciliation of Earnings including Noncontrolling Interests Before Income Taxes to Adjusted Earnings Including Noncontrolling Interests Before Income Taxes (Amounts in thousands) Three Months Ended June 29, 2019 June 30, 2018 Earnings before income taxes $ 259,387 316,354 Noncontrolling interests (213 ) (959 ) Adjustments to earnings including noncontrolling interests before income taxes: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 8,840 16,042 Acquisitions purchase accounting, including inventory step-up 1,164 194 Adjusted earnings including noncontrolling interests before income taxes $ 269,178 331,631 Reconciliation of Income Tax Expense to Adjusted Income Tax Expense (Amounts in thousands) Three Months Ended June 29, 2019 June 30, 2018 Income tax expense $ 56,733 118,809 Income tax effect of adjusting items 2,701 (50,106 ) Adjusted income tax expense $ 59,434 68,703 Adjusted income tax rate 22.1 % 20.7 %

Das Unternehmen ergänzt seine verkürzten Konzernabschlüsse, die nach US-GAAP zusammengestellt und präsentiert werden, mit bestimmten Non-GAAP-Finanzkennzahlen. Wie von den Regeln der Securities and Exchange Commission (SEC) gefordert, repräsentieren die vorstehenden Tabellen einen Abgleich von Non-GAAP-Finanzkennzahlen mit den am ehesten direkt vergleichbaren US-GAAP-Finanzkennzahlen. Jede dieser oben dargestellten Non-GAAP-Finanzkennzahlen sollte zusätzlich zu der vergleichbaren US-GAAP-Kennzahl in Betracht gezogen werden und kann nicht mit ähnlich betitelten Kennzahlen anderer Unternehmen verglichen werden. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die Non-GAAP-Kennzahlen, wenn sie mit den entsprechenden US-GAAP-Kennzahlen abgestimmt werden, Investoren wie folgt helfen: Non-GAAP-Kennzahlen für Einnahmen helfen dabei, Wachstumstrends zu identifizieren und Einnahmen zwischen vergangenen und künftigen Zeiträumen zu vergleichen, und Non-GAAP-Kennzahlen für Profitabilität helfen dabei, die langfristigen Profitabilitätstrends der Geschäftstätigkeiten des Unternehmens zu verstehen und Gewinne zwischen vergangenen und künftigen Zeiträumen zu vergleichen. Das Unternehmen schließt gewisse Posten von seinen Non-GAAP-Kennzahlen für Einnahmen aus, da diese Posten zwischen Zeiträumen enorm variieren und zugrundeliegende Geschäftstrends verschleiern können. Zu den Posten, die von den Non-GAAP-Kennzahlen zu Einnahmen des Unternehmens ausgeschlossen sind, gehören: Fremdwährungstransaktionen, Umwandlung und die Auswirkungen von Übernahmen. Das Unternehmen schließt gewisse Posten von seinen Non-GAAP-Kennzahlen für Profitabilität aus, da diese Posten unter Umständen nicht auf das wesentliche Betriebsergebnis schließen lassen oder nicht damit im Zusammenhang stehen. Zu den Posten, die von den Non-GAAP-Kennzahlen für Profitabilität des Unternehmens ausgeschlossen sind, gehören: Kosten für Umstrukturierung, Übernahme, Integration und Sonstiges, Unternehmenserwerb, einschließlich Aufwertung des Vorrats, Freigabe von Vermögenswert für Entschädigungsleistungen und die Umkehr von unsicheren Steuerpositionen.

