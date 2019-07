Eosfinex schließt Beta-Test ab und startet auf dem Mainnet für den sofortigen On-Chain P2P-Handel



Road Town, British Virgin Islands (ots/PRNewswire) - Bitfinex (https://www.bitfinex.com/) Bitfinex hat heute die Fertigstellung von eosfinex (https://www.eosfinex.com/) angekündigt, einer On-Chain-Handelsplattform, die auf EOSio-Technologie basiert.



Mit Fokus auf die Kombination von Dezentralisierung und geringer Latenzzeit wurde eosfinex von Bitfinex entwickelt, um die Fähigkeiten der Peer-to-Peer-Wertbörse zu verbessern und einen hochvolumigen Handel auf der EOS-Blockchain zu ermöglichen.



Paolo Ardoino, Chief Technology Officer bei Bitfinex, kommentierte den Launch: "EOS wurde aufgrund seines Potenzials für Transaktionen mit hohem Durchsatz und niedriger Latenz als Grundlage für eosfinex ausgewählt, und die Ergebnisse des Beta-Zeitraums haben unser Vertrauen in seine Fähigkeiten weiter gestärkt.



EOSio, die die zugrunde liegende Technologie von eosfinex, ermöglicht die horizontale Skalierung dezentraler Anwendungen, was wiederum Entwicklern ermöglicht, hochleistungsfähige verteilte Anwendungen zu erstellen.



Die Einführung von eosfinex folgt auf einen viermonatigen Beta-Zeitraum. Die Entwicklung wurde durch ein von der Community geführtes Bug-Bounty-Programm und verschiedene Feature-Wünsche der EOS-Community ergänzt, die letztendlich wesentlich zu Optimierungen und Produktverbesserungen der eosfinex-Plattform beitragen.



"Die Einführung von eosfinex ist ein weiterer Beweis für die außergewöhnlichen Qualitäten des Bitfinex-Entwicklungsteams, und wir freuen uns sehr, die zweite Phase dieser Reise fortzusetzen", so Paolo Ardoino abschließend.



Nach der umfassenden Einführung von eosfinex erfolgt die Vergabe der Smart Contracts der Plattform Open-Source, um eine verbesserte Integration und Entwicklung der Community zu ermöglichen.



Informationen zu eosfinex



eosfinex ist eine leistungsstarke, dezentrale Börse, die auf der EOSio. Technologie basiert. Als absolut vertrauenswürdige Handelserfahrung ermöglicht eosfinex ein hochskalierbares Netzwerk von Peer-to-Peer-Wertbörsen, unabhängig von geografischen Grenzen und entwickelt um ein Fundament aus Transparenz, Schnelligkeit und Integrität. Weitere Informationen finden Sie unter www.eosfinex.com.



Informationen zu Bitfinex



Das 2012 gegründete Bitfinex ist eine Handelsplattform für digitale Vermögenswerte, die mit modernsten Dienstleistungen für digitale Devisenhändler und globale Liquiditätsgeber ausgestattet ist. Zusätzlich zu einer Reihe von fortschrittlichen Handelsfunktionen und Chart-Tools bietet Bitfinex Zugang zu Peer-to-Peer-Financing, einen OTC-Markt sowie Margin-Trading für eine große Auswahl an digitalen Vermögenswerten. Bitfinexs Strategie ist auf die Bereitstellung von beispiellosem Support, Tools und Innovationen für professionelle Trader und Liquiditätsgeber auf der ganzen Welt konzentriert. Weitere Informationen finden Sie auf www.bitfinex.com.



