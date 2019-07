Der IBC2019 International Honor for Excellence geht an Andy Serkis, den Regisseur, Produzenten und Schauspieler, der heute vor allem für seine Performance-Capture-Rollen bekannt ist. Zu seinen wichtigsten Charakteren gehören Gollum, Supreme Leader Snoke, King Kong und Caesar aus der Serie Planet der Affen. Serkis wird den Preis am Sonntagabend als Höhepunkt der IBC2019-Preisverleihung entgegennehmen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190730006119/de/

Andy Serkis (Photo: Business Wire)

"Die IBC führt die Technologie, das Handwerk und das Geschäft der Medienbranche zusammen", so Michael Crimp, CEO der IBC. "Der internationale Preis für herausragende Leistungen hat eine lange Tradition als Auszeichnung für Persönlichkeiten, die unsere kreative Vision geprägt haben. Andy Serkis hat dies erreicht, indem er computergenerierten Charakteren eine außergewöhnliche Menschlichkeit verleiht."

Serkis, der 1964 in England geboren wurde, wollte zunächst Künstler werden, bevor er seine Karriere als Schauspieler beim Theater und Fernsehen begann. Heute ist er außerdem auch Produzent und Regisseur. Sein in London ansässiges Unternehmen Imaginarium Studios produzierte letztes Jahr Mowgli, Legende des Dschungels, eine Neuinterpretation des Originals von Kipling, das von Serkis adaptiert wurde. Dort tritt er außerdem als Baloo der Bär an der Seite von Christian Bales Bagheera auf.

Als sein größter Erfolg gilt jedoch die Weiterentwicklung von der reinen Bewegungserfassung für CGI zu einer Kombination der Technologie mit den darstellerischen Fähigkeiten des Schauspielers, die neue Standards bei Wiedergabetreue und Detailreichtum setzt. Auf diese Weise erhält der Charakter eine authentisch wirkende Menschlichkeit. Seine Interpretation von Caesar in den drei Filmen der Serie Planet der Affen brachte ihm eine Nominierung als Schauspieler durch die Broadcast Film Critics Association ein.

Die IBC2019 International Honor for Excellence wird Andy Serkis verliehen, um die höchsten Leistungsstandards mit den neuesten Bilderkennungs- und CGI-Technologien zu verbinden.

"Die Auszeichnung mit dem diesjährigen prestigeträchtigen IBC-Preis ist eine unglaubliche Ehre", kommentiert Andy Serkis. "Diese Wertschätzung kommt auch den phänomenalen Legionen kreativer Künstler, Visionären und Pionieren zuteil, mit denen ich das Glück hatte, diese faszinierende Reise des modernen Geschichtenerzählens anzutreten."

Die IBC2019-Preisverleihung ist für alle IBC-Besucher kostenlos. Sie findet am Sonntagabend, 15. September, um 18.30 Uhr im RAI Auditorium statt. In diesem Jahr werden neben den IBC Innovation Awards auch zwei neue Preise verliehen, mit denen Leistungen im Bereich der sozialen Verantwortung sowie ein junger Pionier gewürdigt werden.

Zuvor wird Andy Serkis in der IBC2019 Convention Keynote am Sonntag zu einem Gespräch mit der Hollywood-Journalistin Carolyn Giardina erwartet. Im Mittelpunkt stehen seine Karriere, der aktuelle Stand der Motion-Capture-Technologie sowie sein technologischer Ausblick in die Zukunft von Film und Fernsehen. Die Convention Keynote beginnt um 12.30 Uhr im Forum und kann kostenlos besucht werden.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190730006119/de/

Contacts:

Aimee Moore

amoore@ibc.org

+44 (0) 20 7832 4104