Künstliche Intelligenz wird heutzutage ein immer wichtigeres Themenfeld. Nun investiert auch der japanische Softbank-Konzern in diese Zukunftstechnologie.? Neuer Fonds soll Vorgänger übertreffen? Einige prominente Partner für Vision Fund 2? Softbank sagt sich von Saudi-Arabien losSoftbank gab kürzlich bekannt, dass das Unternehmen mit Hilfe eines Milliarden-Dollar-Fonds in Technologieunternehmen investieren will, die die Entwicklung in Sachen Künstliche Intelligenz (KI) vorantreiben. ...

